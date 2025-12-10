Dünyada Kenan Yıldız çılgınlığı! Gol sevinci herkesi zorladı, akım başlattı
10.12.2025 10:51
NTV - Haber Merkezi
Milli futbolcu Kenan Yıldız, gol sevinciyle yeni bir furya başlattı.
Kenan Yıldız yeni gol sevinciyle fark yarattı. Juventus'u golleriyle sırtlayan milli futbolcu, Napoli ağlarını sarstıktan sonra yaptığı hareketle yeni bir akım başlattı.
YILDIZ İŞARETİ, HAYRANLARINI ZORLADI
İki elini bir araya getirerek soyadındaki yıldızın işaretini yapan genç yetenek, hayranlarını zorladı.
Kenan Yıldız'ın gol sevinci.
İtalyan devinin eski 10 numarası ve idolü Alessandro Del Piero'nun sevincini hayata döndüren milli forvet, Juventus taraftarından büyük beğeni toplamıştı.
Bu sezonki performansıyla Çizme'de parlayan Kenan Yıldız, 23 maçta 9 gol ve 7 asistle takımına katkı sağladı.