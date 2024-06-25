Dünyanın en büyük bisiklet turu Tour de France başlıyor

Bu yıl 111.'si düzenlenen ve yol bisikletinin en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu, 29 Haziran'da İtalya’nın Floransa şehrinde açılış etabıyla başlayacak.



Yarış, 21 etap sonunda 21 Temmuz Pazar günü Fransa'nın Nice kentinde son bulacak.



Kadınlar yarışında ise dev final 12 Ağustos’ta Rotterdam başlayacak ve 18 Ağustos’ta L'Alpe d'Huez'de zirvede sonlanacak.



ŞAMPİYONLUK İÇİN YARIŞACAKLAR



Tour de France erkekler yarışında, Slovenya'dan Tadej Pogacar, Danimarka'nın son şampiyonu Jonas Vingegaard ile mücadeleyi sürdürürken, her iki sürücü de sarı formalarla hattrick yapmak için Grand Tour kazananları Remco Evenepoel ve Primoz Roglic gibi rakipleri geride bırakmaya çalışacaklar.



Kadınlar klasmanında Hollandalı şampiyon Demi Vollering, Polonyalı Kasia Niewiadoma ve Belçikalı Lotte Kopecky'nin güçlü rekabeti karşısında arka arkaya şampiyonluk kazanmak için yarışacak.



Yarışın bütün etapları Eurosport 1'den yayınlanacak.