Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu: Türkiye'den büyük sıçrama!

Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip milli takımları belli oldu. Türkiye, 81 milyon euro'luk bir sıçrama yaptı.

Dünyada kadro değeri en yüksek kulüpler 2025'in ekim ayıyla birlikte belli oldu.

A Milli Takım'ın değeri, geçtiğimiz yıl 349 milyon euro olarak gösterilirken bu sene ise 81 milyon euro'luk bir artış yaşandı.

İlk 10 sırada yer alamayan Türkiye, geçen sene 14. sırada bulunurken bu yıl 12. basamağa kadar yükseldi.

Listenin zirvesinde Fransa yer alırken; İngiltere, İspanya, Portekiz ve Brezilya sırasıyla takip etti.

İşte dünyanın en değerli 15 milli takımı:

1 - FRANSA
Piyasa değeri: 1 milyar 90 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu: Türkiye'den büyük sıçrama! - 1 Kylian Mbappe, Fransa'nın Azerbaycan ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısında bulunmuştu.

2 - İNGİLTERE
Piyasa değeri: 1 milyar 10 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu: Türkiye'den büyük sıçrama! - 2 Harry Kane, İngiltere Milli Takımı ile Sırbistan karşısında attığı gol sonrası sevincini Guehi ile yaşadı.

3 - İSPANYA
Piyasa değeri: 966 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu: Türkiye'den büyük sıçrama! - 3 İspanya Milli Takımı, A Milli Takım karşısında bulduğu gol sonrası böyle sevinmişti.

4 - PORTEKİZ
Piyasa değeri: 954 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu: Türkiye'den büyük sıçrama! - 4 Cristiano Ronaldo, Macaristan karşısında attığı penaltı golünü böyle kutlamıştı.

5 - BREZİLYA
Piyasa değeri: 914 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu: Türkiye'den büyük sıçrama! - 5 Vinicius Jr ve Bruno Guimaraes, Brezilya'nın Paraguay'a attığı gol sonrası böyle sevindi.

6 - İTALYA
Piyasa değeri: 822 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu: Türkiye'den büyük sıçrama! - 6 İtalya Milli Takımı, İsrail maçı öncesi fotoğraf çektirdi.

7 - HOLLANDA
Piyasa değeri: 778 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu: Türkiye'den büyük sıçrama! - 7 Xavi Simons, Hollanda Milli Takımı'nın en etkili isimlerinden biri haline geldi.

8 - ARJANTİN
Piyasa değeri: 772 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu: Türkiye'den büyük sıçrama! - 8 Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi

9 - ALMANYA
Piyasa değeri: 770 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu: Türkiye'den büyük sıçrama! - 9 Almanya Milli Takımı, Kuzey İrlanda karşısında atılan golü böyle kutlamıştı.

10 - BELÇİKA
Piyasa değeri: 492 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu: Türkiye'den büyük sıçrama! - 10 Belçika Milli Takımı, Kazakistan karşısında atılan golün sevincini böyle yaşamıştı.

11 - İSVEÇ
Piyasa değeri: 459 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu: Türkiye'den büyük sıçrama! - 11 İsveç Milli Takımı'nın Slovakya karşısındaki gol sevinci

12 - TÜRKİYE
Piyasa değeri: 430 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu: Türkiye'den büyük sıçrama! - 12 A Milli Takım'ın Macaristan maçı öncesi takım fotoğrafı

13 - NORVEÇ
Piyasa değeri: 428 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu: Türkiye'den büyük sıçrama! - 13 Norveç Milli Takımı'nın golcüsü Erling Haaland, Moldova maçı sonrası böyle görüntülendi

14 - DANİMARKA
Piyasa değeri: 405 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu: Türkiye'den büyük sıçrama! - 14 Danimarka Milli Takımı'nın İskoçya maçı öncesi antrenmanı

15 - FAS
Piyasa değeri: 395 milyon euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu: Türkiye'den büyük sıçrama! - 15 Faslı futbolcuların Tanzanya maçındaki gol sevinci

