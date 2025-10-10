Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu: Türkiye'den büyük sıçrama!

Dünyada kadro değeri en yüksek kulüpler 2025'in ekim ayıyla birlikte belli oldu.



A Milli Takım'ın değeri, geçtiğimiz yıl 349 milyon euro olarak gösterilirken bu sene ise 81 milyon euro'luk bir artış yaşandı.



İlk 10 sırada yer alamayan Türkiye, geçen sene 14. sırada bulunurken bu yıl 12. basamağa kadar yükseldi.



Listenin zirvesinde Fransa yer alırken; İngiltere, İspanya, Portekiz ve Brezilya sırasıyla takip etti.



İşte dünyanın en değerli 15 milli takımı:



1 - FRANSA

Piyasa değeri: 1 milyar 90 milyon euro