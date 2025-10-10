Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu: Türkiye'den büyük sıçrama!
Dünyanın en yüksek kadro değerine sahip milli takımları belli oldu. Türkiye, 81 milyon euro'luk bir sıçrama yaptı.
Dünyada kadro değeri en yüksek kulüpler 2025'in ekim ayıyla birlikte belli oldu.
A Milli Takım'ın değeri, geçtiğimiz yıl 349 milyon euro olarak gösterilirken bu sene ise 81 milyon euro'luk bir artış yaşandı.
İlk 10 sırada yer alamayan Türkiye, geçen sene 14. sırada bulunurken bu yıl 12. basamağa kadar yükseldi.
Listenin zirvesinde Fransa yer alırken; İngiltere, İspanya, Portekiz ve Brezilya sırasıyla takip etti.
İşte dünyanın en değerli 15 milli takımı:
1 - FRANSA
Piyasa değeri: 1 milyar 90 milyon euro
2 - İNGİLTERE
Piyasa değeri: 1 milyar 10 milyon euro
3 - İSPANYA
Piyasa değeri: 966 milyon euro
4 - PORTEKİZ
Piyasa değeri: 954 milyon euro
5 - BREZİLYA
Piyasa değeri: 914 milyon euro
6 - İTALYA
Piyasa değeri: 822 milyon euro
7 - HOLLANDA
Piyasa değeri: 778 milyon euro
8 - ARJANTİN
Piyasa değeri: 772 milyon euro
9 - ALMANYA
Piyasa değeri: 770 milyon euro
10 - BELÇİKA
Piyasa değeri: 492 milyon euro
11 - İSVEÇ
Piyasa değeri: 459 milyon euro
12 - TÜRKİYE
Piyasa değeri: 430 milyon euro
13 - NORVEÇ
Piyasa değeri: 428 milyon euro
14 - DANİMARKA
Piyasa değeri: 405 milyon euro
15 - FAS
Piyasa değeri: 395 milyon euro
