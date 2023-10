Dünyanın en iyileri, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ter dökecek

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye 2023), dünyanın en iyi bisikletçilerini konuk edecek.



Yarın Alanya'dan İstanbul'a 8 günde 8 etabı kapsayan toplam 1235,1 kilometrelik parkurunda; bisiklet sporu ile kültürünün gelişmesi, ülke tanıtımı, bisiklet turizmi, iklim kriziyle mücadele ve sağlığın korunması konularına dikkat çekilecek.



Bisiklette dünyanın en iyi takımları ve sporcuları, 8 gün boyunca Türkiye'de zirveye çıkabilmek için pedal çevirecek. Organizasyona, 24 takımda, 36 farklı ülkenin vatandaşı 168 bisikletçi ter dökecek.



Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) dünya takımlar sıralamasında ilk sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri takımı UAE Team Emirates ile Belçika'dan Alpecin-Deceuninck, Kazakistan'dan Astana Qazaqstan Team ve Almanya'dan Bora-Hansgrohe, Türkiye'de mücadele edecek.

TUR 2023'te 4 dünya, 7 profesyonel, 12 kıta takımı ile 1 milli takım pelotonda mücadele verecek.



Organizasyonun Uluslararası Bisiklet Birliği kategorilerine göre takım listesi ise şöyle:



Dünya takımları: Alpecin-Deceuninck (Belçika), Astana Qazaqstan Team (Kazakistan), Bora-Hansgrohe (Almanya), UAE Team Emirates (Birleşik Arap Emirlikleri).



Profesyonel takımlar: Bingoal WB (Belçika), Burgos-BH (İspanya), Corratec Selle Italia, Eolo-Kometa Cycling Team, Green Project-Bardianicsf-Faizine (İtalya), Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre), Team Novo Nordisk (ABD).



Kıta takımları: Beykoz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Abloc CT (Hollanda), Bike AID, P&S Benotti (Almanya), Global 6 Cycling (Yeni Zelanda), Shimano Racing (Japonya), Sofer-Savini DUE-OMZ (Romanya), Tarteletto-Isorex (Belçika), Team Medellin-EPM (Kolombiya), Voster ATS Team (Polonya).

Milli takım: Team Netherlands (Hollanda)



DÜNYA TAKIMLARI



Alpecin-Deceuninck: Belçika merkezli takım, 2008 yılından itibaren bisiklet yarışlarında sahne alıyor. Takım, sprintin en önemli yıldızlarından Jasper Philipsen ile etap zaferleri için mücadele edecek.



Astana Qazaqstan Team: 2007'de yarış hayatına başlayan Kazakistan takımı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda düzenli mücadele eden ekiplerden biri. Astana Qazaqstan Team, Alexsandr Dyachenko ile 2012'de tur şampiyonluğu elde etti.



Bora-hansgrohe: 2010 yılında kurulan Alman ekibi, 2018, 2019 ve 2022 yıllarında da TUR'da mücadele etti. Bora-hansgrohe, 9 etap zaferi bulunan Sam Bennett ve 2019 şampiyonu Felix Grossschartner ile Türkiye Turu'nda iz bırakmayı başardı.



UAE Team Emirates: 2005'ten bu yana "WorldTeam" ekibi olarak mücadele eden Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, özellikle Tadej Pogacar ile kazandıkları iki Tour de France zaferiyle adından söz ettirdi. Uzun bir aranın ardından Tour of Türkiye'ye dönen UAE Team Emirates, Türkiye yollarında başarı arayacak.



DİKKAT ÇEKEN SPORCULAR



TUR 2023'te dünyanın önemli bisikletçileri pedal çevirecek.



Fransa Bisiklet Turu (Tour de France) ile İtalya Bisiklet Turu'ndaki (Giro d'Italia) gibi Grand Tour'larda etap kazanan ve en iyi sprinter ünvanı elde eden Mark Cavendish, 11 etap zaferiyle Türkiye Turu'nda ise en fazla etap kazanan 2 isimden biri. Ünlü Britanyalı bisikletçi Kazakistan'ın Astana takımı ile start alacak.



UCI'nin dünya sıralamasında 8. sırada yer alan, 2023 Tour de France'da yeşil mayo sahibi olan ve Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2021 ve 2022 yıllarında 3 etap zaferi ve 2 kez yeşil mayo kazanan Belçikalı genç bisikletçi Jasper Philipsen, Alpecin takımı ile gelen bir diğer yıldız isim olarak dikkati çekiyor.



Bu yıl Fransa Bisiklet Turu'nda etap zaferi yaşayan Kolombiyalı tırmanışçı Miguel Angel Lopez, turda genel klasman liderliği için en ciddi adaylardan biri olarak gösteriliyor.



Sanal bisikletteki başarıları sonucunda keşfedilen Avusturalyalı Jay Vine, Alpecin-Deceuninck ile dünya turu seviyesine geldi. Vine, bu yıl da UAE Team Emirates'e transfer oldu. Türkiye Turu'nun son iki yılını ikincilikle kapatan genel klasmancı yarışçı, bu sene ilk sıraya çıkabilmek için mücadele edecek.



Hollanda Milli Takımı'nın pist bisikleti madison kategorisinde dünya şampiyonu sporcusu Havik Yoeri de 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda mücadele verecek.



SON 15 YILIN KAZANANLARI



Türkiye'nin en uzun soluklu ve en prestijli yol bisikleti yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2008 yılından itibaren profesyonel takımların da yer aldığı bir formatta düzenlenmeye başladı.

Dünyanın en iyi bisikletçilerinin mücadelesine sahne olan TUR'da 15 sene içinde 3 kez İspanyol, 2 kez İtalyan, 9 kez de farklı milletten bisikletçiler şampiyonluğa ulaştı.



2008'den bu yana hiçbir bisikletçi, Tour of Türkiye'yi 2 kez kazanamadı. Bu yıl katılanlar arasında eski şampiyonlardan sadece TUR 2013'ün galibi Eritreli Natnael Berhane bulunuyor.



Beykoz Belediyespor'a bu yıl transfer olan Berhane, TUR 2023'te şampiyon olma başarısını gösterirse profesyonel takımların yer almaya başladığı 2008'den itibaren ikinci şampiyonluğu yakalayan ilk bisikletçi ünvanını kazanacak.



TUR'DA SON 15 YILIN ŞAMPİYONLARI



