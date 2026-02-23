Dünyanın en küçük ülkesiyle tarih yazdı, turnuvaya gidemeden görevden ayrıldı

78 yaşındaki deneyimli teknik direktör, "Aile her zaman futboldan önce gelir demiştim. Bu nedenle doğal bir karar. Ancak bu, Curaçao'yu, oradaki insanları ve meslektaşlarımı çok özleyeceğim gerçeğini değiştirmez. Dünyanın en küçük ülkesini Dünya Kupası'na taşımayı kariyerimin en önemli başarılarından biri olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.



“CURAÇAO, ONA HER ZAMAN MİNNETTAR KALACAKTIR”



Curaçao Futbol Federasyonu Başkanı Gilbert Martina ise "Kararı saygıyla karşılanmalıdır. Advocaat, milli takımla tarih yazdı. Curaçao, ona her zaman minnettar kalacaktır." şeklinde görüş belirtti.



YERİNE GELEN BELLİ OLDU



FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan en küçük ülke olan ve tarihinde ilk kez turnuvada mücadele edecek Curaçao'yu bir başka Hollandalı teknik adam Fred Rutten çalıştıracak.



Curaçao 155 bin nufüse sahip.