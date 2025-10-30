Dünyanın en pahalı futbolcularındandı, şimdi 6. Lig'de: 90+8'de galibiyet golünü attı
İngiltere futbolunun en pahalı isimlerinden biri olan Andy Carroll, top koşturduğu 6. Lig'de ilk golünü attı.
İngiltere'de son 20 yılın en çok konuşulan isimlerinden biri şüphesiz ki Andy Carroll'dı...
2011 yılında ocak ayının son gününde Newcastle United'dan Liverpool'a 41 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan santrfor oyuncusu, dünya futbolunda adından söz ettirmişti.
İNGİLİZ FUTBOLUNUN EN PAHALISIYDI
Liverpool'un ödediği 41 milyon euro'luk bonservis bedeliyle İngiltere futbol tarihindeki en pahalı İngiliz futbolcu olan Carroll, aynı zamanda da dünyanın en pahalı 8. oyuncusu olmuştu.
Liverpool'da kendisinden beklenen performansı sergilemekte güçlük çeken Carroll, 2012 yazında West Ham United'a kiralandı. West Ham, 2013 yazında ise 17 milyon 500 bin euro ödeyerek oyuncunun bonservisini aldı.
Kırmızılar'a oranla West Ham'da daha istikrarlı bir oyun ortaya koyan 1.94 boyundaki santrfor, 6 yılık ardından kulüpten ayrıldı ve Newcastle'a geri döndü.
6. LİG'E GİTTİ
Oradan da 2021 yılında ayrıldıktan sonra zamanla alt lig takımlarında top koşturan Carroll, son olarak 2025'in temmuz ayında İngiltere 6. Lig takımı FC Dagenham & Redbridge'e imza attı.
Andy Carroll, takımıyla çıktığı 5. maçında ilk golünü kaydetti.
İLK GOLÜNÜ 90+8'DE ATTI, GALİBİYETİ GETİRDİ
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İngiliz futbolcu, 90+8. dakikada ceza sahasında yaptığı vuruşla ağları sarstı ve takımını Chippenham karşısında 1-0 öne geçirdi.
Son dakikada fileleri sarsarak takımına zaferi getiren Andy Carroll, golünü takım arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
Kariyeri boyunca toplam 470 maça çıkan Carroll, 112 gol atarken 56 da asist yapmayı başardı.
