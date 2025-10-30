Dünyanın en pahalı futbolcularındandı, şimdi 6. Lig'de: 90+8'de galibiyet golünü attı

İngiltere'de son 20 yılın en çok konuşulan isimlerinden biri şüphesiz ki Andy Carroll'dı...



2011 yılında ocak ayının son gününde Newcastle United'dan Liverpool'a 41 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan santrfor oyuncusu, dünya futbolunda adından söz ettirmişti.

İNGİLİZ FUTBOLUNUN EN PAHALISIYDI



Liverpool'un ödediği 41 milyon euro'luk bonservis bedeliyle İngiltere futbol tarihindeki en pahalı İngiliz futbolcu olan Carroll, aynı zamanda da dünyanın en pahalı 8. oyuncusu olmuştu.