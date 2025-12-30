Dünyanın en yaşlı futbolcusu Kral Kazu, 58 yaşında transfer oldu

Kral Kazu olarak bilinen Japon futbolcu Kazuyoshi Miura, profesyonel futbol kariyerinin 41. sezonuna giriyor. Japonya'nın Fukushima United takımına transfer oldu.

Eski Japon milli futbolcu, yeni kulübü tarafından yayınlanan bir açıklamada, "Yaşım ne olursa olsun, futbola olan tutkum değişmedi" dedi.

Miura, geçen sezonunu 4.lig takımlarından Atletico Suzuka'da geçirdi ve takımın ligde sondan ikinci sırada yer alıp play-off'u kaybetmesinin ardından Japonya'nın bölgesel liglerine düşmesiyle sonuçlandı.

Fukushima'ya transferiyle birlikte, beş yıl aradan sonra ilk kez Japon futbolunun en üst üç liginden biri olan J. League'e geri dönmüş oldu.