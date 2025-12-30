Dünyanın en yaşlı futbolcusu Kral Kazu, 58 yaşında transfer oldu
30.12.2025 10:37
Son Güncelleme: 30.12.2025 10:41
AFP
Japon futbolcu Kazuyoshi Miura profesyonel futbol kariyerine 58 yaşında olmasına rağmen devam ediyor. Fukushima United takımına transfer oldu.
Kral Kazu olarak bilinen Japon futbolcu Kazuyoshi Miura, profesyonel futbol kariyerinin 41. sezonuna giriyor. Japonya'nın Fukushima United takımına transfer oldu.
Eski Japon milli futbolcu, yeni kulübü tarafından yayınlanan bir açıklamada, "Yaşım ne olursa olsun, futbola olan tutkum değişmedi" dedi.
Miura, geçen sezonunu 4.lig takımlarından Atletico Suzuka'da geçirdi ve takımın ligde sondan ikinci sırada yer alıp play-off'u kaybetmesinin ardından Japonya'nın bölgesel liglerine düşmesiyle sonuçlandı.
Fukushima'ya transferiyle birlikte, beş yıl aradan sonra ilk kez Japon futbolunun en üst üç liginden biri olan J. League'e geri dönmüş oldu.
KRAL KAZU'NUN KARİYERİ
Miura, profesyonel kariyerine 1986'da Brezilya takımı Santos'ta başladı ve ayrıca İtalya, Hırvatistan, Avustralya ve Portekiz'deki takımlarda da forma giydi.
Japonya'da futbolun tanınmasında oldukça etkili olan Miura 1990'da Japonya Milli Takımı'nda ilk kez forma girdi. Japon Milli takım için 89 maçta 55 gol atmasına rağmen, 1998'deki ilk Dünya Kupası finallerinde kadroya alınmamasıyla gündeme gelmişti.