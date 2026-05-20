Dünyanın gözü İstanbul'da. İngilizler mi, Almanlar mı?

Dünya futbolunda gözler bugün İstanbul'da olacak.

Avrupa Ligi finalinde Aston Villa ile Freiburg saat 22'de Beşiktaş Park'ta kupa için sahaya çıkacak. Beşiktaş Park'taki mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek.

Dev maç için İngiltere ve Almanya'dan 30 bini aşkın taraftar İstanbul'a geldi.

Turnuvanın favorisi Aston Villa, 44 yıl sonra Avrupa kupası peşinde. 1982'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan İngilizler, büyük finalde teknik direktörüne güveniyor.

Avrupa Ligi'ni 4 kez kaldıran Unai Emery, rekorunu geliştirmeyi hedefliyor.

İLK KUPA HAYALİ

Freiburg ise tarihindeki ilk Avrupa kupasının hayaliyle İstanbul'da.

Bu sezon kupanın sürpriz takımı olan Alman temsilcisi, teknik direktör Julian Schuster yönetiminde Genk, Celta Vigo ve Braga'yı eledi.

İki takımın taraftarları maç öncesinde iki alanda toplanacak.

Aston Villalılar Gezi Parkı'ndan, Freiburglular Beşiktaş Meydanı'ndan saat 18:30'da stada yürümeye başlayacak.