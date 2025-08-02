Duran, Skriniar, Semedo derken bu kez Jose Mourinho'yu istediler: "Görünce çok sevindi!"

Trendyol Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde bu kez ilginç bir olay gündeme geldi.

Haberin devamında Marques'in Jose Mourinho'ya geniş çaplı bir proje kapsamında planlarını anlattı ve teklif sundu.

MOURINHO'NUN CEVABI



Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'deki sözleşmesine sadık kalmak istediği ve teklifi net bir dille reddettiği belirtildi.

"GERÇEKTEN ÇOK SEVİNDİ"



Gremio'nun efsane isimlerinden olan Jorge Biadek ise Benfica maçından önce görüştüğü Mourinho ile ilgili "Bugün ona mesaj attım. Brezilya'da büyük bir saygın var dedim. Gremio taraftarlarının da kendisini istemesi onu çok memnun etti. Gerçekten sevindi. Şu an bir görüşme yok. Mourinho'nun Brezilya'da herhangi bir takımı çalıştırmak gibi bir planı da şu anlık bulunmuyor. Hedefi Türkiye'de şampiyonluk yaşamak." ifadelerini kullandı.