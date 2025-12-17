Dursun Özbek "100 yılın projesi" diyerek açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.



Özbek, "Aslantepe Vadisi projesi için Mart veya Nisan ayı başında temel atacağız. Aslantepe'de uygulayacağımız projenin, Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılının projesi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

“Bu sene Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra önemli bir Avrupa hedefi koyduk.” diyen Özbek, "Geçen hafta aldığımız sonuç bizi üzse de yolumuza aynı inançla devam ediyoruz. Önümüzde iki önemli maçımız var. Amacımız bu maçlardan en iyi sonuçlarla ayrılıp Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiamızı sürdürmek. Hiçbirimizin bu konuda bir şüphesi olmasın. Birlikte inanarak yine kazanacağız ve yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



“DÖRT BİR KOLDAN SALDIRILAR DEVAM EDİYOR”

Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir koldan saldırılar devam ediyor. Tarafsız olması gereken makamların Galatasaray'ı hedef alan açıklamalarını izliyorsunuz. Yönetici arkadaşlarımıza ve kulübümüze verilen ağır cezaları görüyorsunuz. Maçlarımızdan sonra rakip kulüplerin yaptığı açıklamaları ve bu kulüplerin diğer maçlarda sessiz kalmalarını da görüyorsunuz."