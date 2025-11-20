Dursun Özbek: "2026'da yeniden aday olacağım"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2026 Mayıs ayında yapılacak seçimde yeniden aday olacağını açıkladı.



Dursun Özbek, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.



Özbek satır başlarıyla şunları kaydetti:



“BUGÜNKÜ PROJELERİN TEMELİ 2014'E GİDİYOR”



- Galatasaray bugün başarılı bir kulüp olarak ifade ediliyorsa, bizim kulübün içindeki sevgi iklimini yeşertmemiz ve sürdürmemizden kaynaklanıyor.



-Geliştirdiğimiz projelerin örnek olabileceğini düşünüyorum. 2015-2016'da biz bunları anlatırken rakiplerimizden 'Galatasaray İnşaat, Galatasaray Emlak Şirketi' gibi yorumlar geldi. Gel gör ki, bugün herkes benzer projeleri yapma peşinde. Orada da Galatasaray'ın farkı ortaya çıktı. Hatta finansal boyutunda işin yapılandırmayı yapan bankalar nezdinde konuştuğumuz zaman onlardan bile teşekkür aldık çünkü bizim açtığımız kapı diğerlerine de örnek oldu. Türk futbolunun çıkışı, futbolun bu sürdürülebilir yapıya kavuşmasında en önemli unsur faaliyet dışı yapıların gelişmesidir.



- Galatasaray'ın da diğer kulüplerinden de en büyük parçası futbol. Bütün spor kulüpleri için sürdürülebilir kaynaklar yeterli değildi. Ekonomik getirileri artırmak lazımdı. Faaliyet dışı gelirlerin önemini 2015-2016'dan beri vurguladım. Birçoğunu o zamandan dizayn ettik. Bugünkü projelerin temeli 2014'e gidiyor.



“2026'DA SEÇİM VAR”



- 2026 Mayıs ayında seçimimiz var. Üç seneden iki yıla indirdik seçim süresini. Ne kadar doğru yaptığımızı gördük. Diğer kulüplerde bunun ne kadar uygun olduğunu anladılar. Onlar da bu süreyi indiriyorlar. 2026'da aday olup seçime gireceğim. Hedefe ulaşmamız gereken birçok husus daha var. Buna karar veren kişi sorumluluğunu almalı.



- Galatasaray'da yönetim değişikliği her zaman mümkün. Rakip takımlarda son 20 senede kaç tane yönetim gelmiş, kaç tane başkan değişmiş bir ona bakın. Bir de Galatasaray'a bakın. Galatasaray eleştirel bir camia. Başarısı da oradan geliyor. Camiamızın bu konuda en iyi seçimi yapacağına inanıyorum.



“OKAN BURUK ÇOK BAŞARILI BİR TEKNİK ADAM”



- Okan Buruk Galatasaray'da doğmuş, Galatasaray'da başarılı bir hizmet süresi geçirmiş, yöneticilik yapmış bir kişi, Galatasaray'ın dinamiklerini, etik değerlerini çok iyi bilen biri. Galatasaray'a çok yakışan bir antrenör ve teknik adam olduğunu düşünüyorum. İlişkimiz ağabey-kardeş ilişkisi gibi. Bizim ilişkimiz gayet güzel. Çok başarılı bir teknik adam. Galatasaray'a çok uzun süre daha hizmet edeceğini düşünüyorum.



- Galatasaray'da taşıdığımız sorumluluğu ben ve arkadaşlarımız çok iyi biliyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz.



“ASLANTEPE YÜZYILIN PROJESİ”



- Galatasaray'da önemsediğimiz önemsediğimiz iki ana faktör var. Tesisleşme ve finansal sürdürülebilirlik. Bu yaptığımız projelerin hepsi Galatasaray'ın hem tesisleşmesine hem de finansal bir yapıya kavuşmasını sağlıyor.

- Aslantepe Vadi Projesi'ne yüzyılın projesi diyebilirim. Galatasaray'ın tesisleşmesinde çok önemli bir yere sahip. Bütün branşların tek bir yere taşınması anlamında çok önemli bir proje. Sona yaklaştık. Mart, nisan ayları gibi temel atmak ve projeyi başlatmayı istiyoruz.



"HEDEFİMİZ 1 MİLYON ADET FORMA SATMAK"



-2024-2025 senesi dönemi itibariyle 4 milyon 700 bin adet ürün satmışız. Bunda forma var, şort var, aksesuarlar var. Bu sezonki hedefimiz de 1 milyon adet forma satmak. Mağazacılık gerçekten Galatasaray'ın iftihar edeceği önemli parçalarından bir tanesi.

- Bu kadar hızlı büyüyen bir şirketin halka arzı hak ettiğini düşünüyorum. Galatasaray yatırımcısının en sadık olduğu spor kulübü. Mağazacılık kısmında halk arz için hazırlıklarımız devam ediyor. Başarılı bir halka arz olacağını düşünüyorum.



“ŞAMPİYONLAR LİGİ BENİ DE ZORLAYAN BİR HUSUS”



- Şampiyonlar Ligi dediğiniz zaman en çok başarıyı yakalamış kulüp Galatasaray. Taraftarının da beklentisi bu yoldaki Galatasaray'ın başarı çizgisinin en yüksek seviyede olması. Bu beni de zorlayan bir husus. “Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacaksın?” konusu. Sadece futbolda değil, diğer spor dalların da bu başarıları hedefliyoruz. Artık futbolda öyle bir seviyedeyiz ki başarı çizgimizi Şampiyonlar Ligi ile ölçecekler. İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. bu takımla Şampiyonlar Ligi'nde en üst seviyeye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.



- Derbiler sonucu önceden kestirmesi en zor karşılaşmalar. Fenerbahçe'nin de performansı iyi son zamanlarda. Kadıköy'e alıştık. Galatasaray'ın oradan başarıyla çıkacağı konusunda hiç bir şüphem yok.





