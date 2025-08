Dursun Özbek açıkladı: "Bazı isimlerin gitmesi gerekiyor"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen ve Leroy Sane transferlerinin sarı-kırmızılıları dünyanın en büyük kulübüne dönüştürme hedefinin adımları olduğunu söyledi.



Başkan Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun da katılımıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in 75 milyon avro karşılığında transfer edildiğini hatırlatan Özbek, "Arkadaşlarımla bir hayal kurduk. Bu hayal ilk başta birçok kişiye imkansız gibi görünüyor. Sonra Türkiye'nin dört bir yanından yediden yetmişe tüm Galatasaraylılar, sarı-kırmızıya gönül verenler, bizim bu hayalimize ortak oldu. İşte bu destek ve inançla hayalimiz büyüyerek en önemli hedefimiz haline geldi. Karşınızda bu hayali gerçeğe dönüştürmüş olmanın mutluluğu ve gururuyla bulunuyorum. Öne Alman Milli Takımı ve Bayern Münih'in 10 numarası görülmemiş bir şekilde daha sezon yeni sona ermişken tamamlandı. Sonra da Türk futbol tarihinin en büyük transferi Victor Osimhen'i dün itibarıyla sonuçlandırdık. Bu transferler sadece bir rakam transferi değildir. Galatasaray'ımızı Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük spor kulübüne dönüştürme hedefinin adımlarından biridir. İstediğinde Galatasaray'ın önünde hiçbir şeyin duramayacağının en önemli göstergesidir. Galatasaray ve ülkemiz insanlığıyla gönülden bağlar kuran Victor Osimhen'in, bize ve hedeflerimize inanan Leroy Sane'nin güveninin göstergesidir." diye konuştu.



Osimhen ve Sane transferinin ardından camiasından ve taraftarlarından destek beklediğini aktaran Özbek, şu ifadeleri kullandı:



"Bugün birlikte hayal kurduğumuz tüm Galatasaraylılara sesleniyorum. Her zaman bizim yanımızda oldunuz, bize cesaret ve güç verdiniz. Şimdi Galatasaray için daha büyük hayaller kurmak için birlikte yürümenin tam zamanı. Dün akşam itibarıyla Osimhen transferi için özel olarak ürettiğimiz ürün kutusunu da satışa sunduk. Bu kutuda özel seri numaralı Osimhen forması, maske ve atkı bulunuyor. Çok güzel bir kutu olarak yapıldı. İçinde Osimhen'in kaleme aldığı bir yazı mevcut. Bu kutunun hatıra olarak her Galatasaraylının evinde bulunması gerektiğini düşünüyorum. Belirli sayıda yapıldı. Tüm Galatasaraylıları, bizi destekleyen, sarı-kırmızı renklere gönül veren herkesi GS Store'dan bu ürünü alarak kulübümüze katkıda bulunmaya davet ediyorum. Vereceğiniz bu katkıyla Galatasaray'ın gelecekte gururla anlatacağı yeni hikayeleri de birlikte yazacağız. Yarın oynayacağımız Lazio maçında da bir forma lansmanı ve imza töreni gerçekleştireceğiz. Yarın stadımızın tıklım tıklım dolması, başta Sane ve Osimhen olmak üzere takımımıza duyduğumuz sevginin en önemli göstergesi olacaktır. Tüm Galatasaraylıları stadımızı bir şölen ortamına çevirmeleri için bu maçımıza hararetle davet ediyorum."



Dursun Özbek, taraftarların Osimhen'i çok istediğini vurgulayarak, "Ülkemizin neresine gidersek gidelim taraftarlarımız bize sezon içinde, 'Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor' demişti. Yakın zamanda memleketim Şebinkarahisar'a yaptırdığım okulun açılışı için gitmiştim. Şebinkarahisar, Giresun'un mütevazı bir ilçesi. Giresun'a girerken hemşerilerim yolu kesmiş. Köyümüzden gelenler, beni tanıyanlar da var. Hüseyin Ağa, çok yaşlı bir hemşerim. Beni çevirerek, 'Başkan Osimhen geliyor mu?' diye sordu. Buraya kadar intikal etmiş bir Osimhen sevgisi ve talebi vardı. Biz yönetim olarak sizin, 'Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor' mottonuzu dikkate aldık. Bu bize güç ve cesaret verdi. Şimdi de Galatasaray size inanıyor ve desteğinizi bekliyor." şeklinde görüş belirtti.



"HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDİYOR"



Dursun Özbek, futbolda 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda başarılı bir takım oluşturmak için çalıştıklarını dile getirdi.



Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedeflediklerini aktaran sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bu sezon 25. şampiyonluğu alarak 5. yıldızı taktık. Galatasaray'da hedefler bitmez. Her hedefin tamamlanmasının ardından yeni hedefler ortaya çıkar. Bu sezonki en önemli hedefimiz hem 26. şampiyonluğu kazanmak hem de Avrupa'da Türk insanının özlediği başarıyı getirmek. Galatasaray bu konuda çok deneyimli. Enlerin ve ilklerin takımı olmamız nedeniyle bu sezon Avrupa'da kendisine inanan futbolseverleri ve halkımızı sevinci boğacak neticeler almak için hazırlanıyoruz. Transferlerimizi o seviyeye hazır bir takım kurmak için yapıyoruz. Hazırlıklarımız bütün hızıyla devam ediyor. Amacımız, üç kulvarda da bugüne kadar yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek. Taraftarımızı sevince boğarak mayıs ayında aynı coşkuyu yaşamak için hazırız. Bu çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki sezonun başarılarla dolu bir yıl olmasını programlıyoruz. İnşallah bunu da realize edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



"BAZI İSİMLERİN GİTMESİ, BAZI YENİ OYUNCULARIN GELMESİ GEREKİYOR"



Dursun Özbek, yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında takımdan ayrılacak oyuncuların da olduğunu aktardı.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı futbolcu sayısında kısıtlama yaptığını hatırlatan Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Süper Lig'de mücadele ederken kadronun nasıl oluşacağı konusu, TFF'nin yayımladığı yönetmelikler çerçevesinde belli. Burada sayısal normlar var. Kulüplerin bu sayılara, normlara riayet etme zorunluluğu var. Bizde de bazı oyuncularla yollarımızın ayrılması, bazı yeni oyuncuların da gelmesi gerekiyor. Kadro mühendisliğini yaparken bu konuya uymak zorundayız. Onun için birkaç oyuncumuzla yollarımız ayrılacak. Yeni gelen birkaç oyuncumuz da olacak. Amacımız tüm kulvarlarda Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edecek kadroyu oluşturmak. Transfer çalışmalarımız hızla devam ederken aynı zamanda kadrodan ayrılacak kardeşlerimizle de gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Çok fazla uzamadan bunu yapmak istiyoruz. Galatasaray Kulübünde çok güzel bir uyum ve bir çalışma şekli var. Burada herkesin görevi belli. Kim oyuncuların gidişiyle, kim gelişiyle, kim bu işin finansmanıyla uğraşacaksa en iyi şekilde görevini yapmaya çalışıyor. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da en kuvvetli mücadeleyi verecek bir takımı kurmanın hazırlığındayız. Her zaman olduğu gibi taraftarlarımızın bize desteğini artarak sürdürmesini istiyoruz. Bugüne kadar bu kadar bize verdikleri destek çok önemliydi. Bu desteği bir tık daha yukarıya çekmeleri çok önemli. Biz de bu desteğe cevaben onları mutlu edecek sonuçlara gidecek kadroları kurmanın peşindeyiz."



Camiadaki birlikteliğe vurgu yapan Özbek, "Birlik ve bütünlüğümüzü, bugüne kadar oluşturduğumuz sevgi ikliminin hiç bozulmadan devam etmesi çok önemli. Başarının en büyük faktörü ve sebebi bu camia içindeki birliktelik ve sevgi iklimi. Bunu devam ettirdiğimiz sürece Galatasaray daha nice başarılara, zaferlere koşacaktır. Bütün taraftarımıza, sarı-kırmızılı camiaya teşekkürü borç biliyorum. Onlar, bize verdikleri destekle bizim itici gücümüz oldular. Başarılarla Galatasaray Spor Kulübünü tarih sayfalarına yazdırdık. Zaten bizim alışkanlığımız, tarihi Galatasaray yazar. Bundan sonra da yazmaya devam edecek." diye konuştu.



"KİMSE NASIL ÖDENECEK DİYE DÜŞÜNMESİN"



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mali açıdan farklı bir seviyeye ulaştığını söyledi.



Yapılan Osimhen ve Sane transferinin maliyetinin camiayı endişelendirmemesi gerektiğini belirten Özbek, şöyle konuştu:



"Osimhen'i 4 yıllık bir kontratla Galatasaray'a kazandırdık. Bunun bir maliyeti, ödeme şekli var. Hiç kimse, 'Bu transfer yapıldı. Bakalım nasıl ödenecek?' diye düşünmesin. Böyle bir şey yok. Biz bu transferi gerçekleştirirken bu bonservisin nasıl ödeneceğini, kurulan kadronun maliyetinin nasıl karşılanacağı konusunda bütün hesaplarımızı yaptık. Galatasaray'ın geçmişteki gelirlerine göre bugünkü bütçenin karşılanıp karşılanmayacağı konusunda endişe duyulabilir. Galatasaray'ın artık ne marka değeri ne futbol seviyesi ne de proje yapmadaki gücü, geçen sene olduğu yerde değil. Galatasaray başka bir yere geldi. Bu gelişim aynen devam edecek. Galatasaray'ı devraldığımız yerde bıraktığımız zaman hiçbir şekilde kendimizi başarılı saymayız. Amacımız, Galatasaray'ı aldığımız yerden fersah fersah yukarıya taşımak. Bunu hem finansal hem sportif hem de marka değerini temsil etme açısından çok önemsiyoruz. Projelerimiz ete kemiğe büründü. Artık nemasını almaya başladık. Sportif manada özellikle futbolda son derece başarılı bir çizgi yakaladık. Hız kesmeyeceğiz. 2022'den bugüne kadar sergilediğimiz bu gelişimin hızlanarak daha yukarılara çıkması için çalışacağız. Bugün itibarıyla işimiz çok daha zor. Söz verdiğimiz belli şeyleri yaptık. Türkiye Bankalar Birliği konsorsiyumuna olan borçlarımızı ödedik. Finansal ve mali olarak muhtariyetimizi kazandık. Projelerimiz hayata geçti. Fakat bu yeterli değil. Bunu asla yeterli görmüyoruz. Galatasaray'ın daha üst seviyeye layık olduğunu düşünüyoruz. Şimdi artık yeni projelerle, yeni hedeflerle Galatasaray camiasını mutlu etmek, imrenilen ve dünyada sayılı camialar içinde olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Yapılan transferlerin maliyeti ve ödemeleri konusunda hiç kimse endişe duymasın. Bütün hesaplarımızı yaptık. Galatasaray bir daha eskisi gibi finansman zorluğuna sokmayacağız. Biz artık bütün zorlukların içinden çıktık. Bundan sonra da aynı hızla devam edeceğiz. 2024-2025 sezonu sonunda Galatasaray, finansal açıdan son derece pozitif bir durumda."



"AMACIMIZ GELECEĞİ İNŞA ETMEK"



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, amaçlarının Galatasaray'ın geleceğini inşa etmek olduğunu dile getirdi.



Galatasaray'a yönetici ve başkan olarak geçmişte de hizmet ettiğini hatırlatan Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Galatasaray'a hizmet ettiğim süre içinde çok önemli ve şampiyonluk getiren kadrolar kurduk. Son 3 sezondur şampiyon oluyoruz. Eğer işinize önem veriyorsanız, eğer taşıdığınız bu emanetin ne olduğunun farkındaysanız ve mesainizi de Galatasaray'ın başarısı ve geleceği için harcıyorsanız başarısız olmak mümkün değil. Galatasaray o kadar güzel ve büyük bir camia ki her zaman bu çalışmalara cevap vermiş, bu çalışmaların arkasında durmuştur. Galatasaray için çalıştığım dönemlerde kurduğumuz kadroları bu cesaretle, azimle hazırlamıştık. Bugün artık 26, 27, 28. şampiyonlukları hedefleyen bir çalışma içindeyiz. Amacımız günü kurtarmak değil, Galatasaray'ın geleceğini yapmak. Çok net önümüzdeki günlerde bütün Galatasaraylılar görecek. Sportif manada hiçbir zaman sahanın içinden çıkmadık. Projelerimiz itibarıyla her zaman Galatasaray'ın geleceğini düşündük. Bugüne kadar edindiğimiz alışkanlık çerçevesinde Galatasaray'ın özellikle futbolda ve diğer amatör şubelerde en başarılı kulüp olması için çalışmalarımız devam ediyor. 2023'te 23, 2024'te 24, 2025'te 25. şampiyonluğu kazandık. Allah'ın izniyle 26'da 26, 27'de 27 olarak devam edecek. Bunun için de camianın, taraftarlarımızın bizim yanımızda olması, bizi desteklemesi, bu başarının olmazsa olmazıdır. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek bir kadroyu kuruyoruz. Başarılarını da hep beraber izleyeceğiz."