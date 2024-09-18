Dursun Özbek: Babamın oğlu bile olsa cezasız kalmayacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"ELİMİZDE BELGE OLMAMASINA RAĞMEN SPONSORLUĞU ASKIYA ALDIK"



Kulübümüz 40'tan fazla kurumla işbirliği yapmıştır. Bunlar özel sözleşmelerdir. Sponsorluk sözleşmesine aykırı davranış veya tanıtım, sözleşmenin tek taraflı fesih anlamına gelir. Dün akşam yeni sponsorumuzla yaptığımız anlaşmayı askıya aldık. Elimizde bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Kulübümüzün çıkarları için son kararı vereceğiz.

"BABAMIN OĞLU BİLE OLSA CEZASIZ KALMAYACAK"

Son dönemde haksız şekilde eleştirildik, bu süreç yargıya intikal etti. Bir suçlu varsa, babamın oğlu bile olsa cezasız kalmayacak. Bu iddialar boş çıkarsa, bu suçlamalarda bulunanlar bu camiaya hesap vermeli. Temel amaç bu yönetim iş yapamaz hale getirmek. Çıkarımız olmadan, Galatasaray sevgisi ile bu göreve geldik. Sizler de bize inandınız. Rekor oyla bizi bu göreve layık gördünüz. Projelerimize yetki verdiniz. Bizi yapmak istediklerimizden alıkoymaya çalışanların Galatasaray'a verdiği zararı görmenizi istiyorum. Şeffaf olmaya, yapıcı eleştirilerinizi dinlemeye devam edeceğiz. Galatasaray kavgalardan çok çekti. Bunların hiçbiri camiamıza iyi gelmedi. Kalbi Galatasaray için atan herkesi sevmeye devam edeceğiz.

"1,1 MİLYAR LİRALIK HASILAT BEKLİYORUZ"

Mecidiyeköy'den 1,3 milyar lira gelir elde ettik. Satışı beklenen 61 bölüm var. Buradan elde ettiğimiz fonla Florya'daki 45 dönümlük araziyi satın aldık. İlave olarak 1,1 milyar liralık hasılat daha bekliyoruz.

"EKİM'DE KEMERBURGAZ'DAYIZ"



Florya için ihaleye çıkacağız ve sonucunu bekleyeceğiz. Kemerburgaz Tesisleri'nde evet bir gecikme yaşadık, bu durumdan üzgünüm. Sezon başı orada başlamayı planlıyorduk. İlk idmanı orada yaptık ama futbolcular açısından daha rahat olacağı için Florya'ya geçtik. Oradaki firma konkordato ilan etti ve işler durdu. Bu çalışmalar bitmek üzere. 'Kemerburgaz hazır' demeyi en çok ben istiyorum. Ekim ayında inşallah Kemerburgaz'a geçeceğiz. Orası bizim göz bebeğimiz olacak.

"GÜNLÜK 2 BİN FORMA SATIYORUZ"

Son iki senenin şampiyonu, bu senenin lideri bir futbol takımımız var. Amatör branşlarda sayısız kupa, madalya var. Mağazacılıkta çok iyi gidiyoruz. 1 Milyon forma hedefimiz var, sezon başladığından beri 300 bin forma sattık. Günlük ortalama 2000 forma atıyoruz. 3 aylık ciromuz yaklaşık 800 Milyon TL, geçen senenin iki misli bu rakamın daha da artacağına inanıyoruz.

"GALATASARAY'IN EN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ"

Aslantepe'nin altındaki arazi için ileride sorun çıkmaması için her şeyi hukuki anlamda kusursuz yapmak istiyoruz. Amatör sporları burada toplamak istiyoruz. Basketbolda A Takım, Abdi İpekçi'de oynayacak. Kız takımımız başka yerde oynayacak. Altyapı için yer bakıyoruz. Galatasaray'da tesisleşmenin tamamlanması lazım. Aslantepe Vadisi'nde basketbol, voleybol ve yüzmeyi içerecek tesis yapacağız. Bu proje Galatasaray'ın en önemli projelerinden biri. Bu dağınıklığı engelleyecek.