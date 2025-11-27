Dursun Özbek: Bahis cezası Şampiyonlar Ligi'ni etkiledi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması töreninde gündeme ilişkin konuştu.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bahis cezasının Şampiyonlar Ligi'ne etki ettiğini ifade etti.



Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:



"Bahis cezasının da Şampiyonlar Ligi'ndeki maça etkisi oldu. Bunları bahane olarak söylemiyorum. İlk 8 hedefimiz vardı. Galatasaray'ı en yüksek seviyeye taşıyacağız. Kimse endişe etmesin. 3 maçta gereken puanları toplamayı hedefliyoruz. Takıma güveniyorum, Şampiyonlar Ligi'nde bizi arzu ettiğimiz yere taşıyacaklar.



DERBİ AÇIKLAMASI



Büyük bir ilgiyle izlenen bir derbi olacak. Sakatlığı olmayan, dostluk içinde bir derbi olmasını istiyorum. Hakemlerimizin tartışmaya sebebiyet vermeyecek bir yönetim tarzı sergilemesini arzu ediyorum.



EDERSON'UN PFDK'YA SEVKİ



O federasyonun işi. Daha önce benzer uygulamalar zaten vardı. Federasyon bütün bunların ışığında değerlendirecektir. Örnekleri var. Onun dışında bir uygulamaya gideceklerini düşünmüyorum.”