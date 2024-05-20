Dursun Özbek: Baş ahlaksız ve yancıları hakkında gerekli suç duyurularını yaptık

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:



"Dün yaşananlar herkesin önünde yaşandı. Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız, yancıları ve onlara çanak tutanlar hakkında gerekli suç duyurularını yaptık. Ali Koç'un şımarıklıkları artarak devam ediyor. Silahlı adamlarıyla, polis eskortuyla gelen Ali Koç polis eşliğinde sahaya alınmıştır.

Bu yaşananların hepsi kamera kayıtlarında var. Sahada insanların ailelerin küfür etmeler, kabadayılıklar sonra da kameralar karşısında yapılan konuşmalar...

"ALİ KOÇ, YAPTIKLARININ HESABINI TEK TEK SORACAĞIM"



Ali Koç, bu yaptıklarının hesabını senden tek tek soracağım. Seçim kazanmak için yaptığın şovun hesabını vereceksin. Herkes senin bir proje olduğunu öğrenecek.

Bu yaptıkların bana sökmez ben Galatasaray başkanıyım. Bir mesajım da taraftarımıza ve üyelerimize; tek konsantrasyonum ulaşacağımız şampiyonluğumuz. Tüm toplantılarımızı durdurduk. 7/24 Florya'dayız. Hocamızın ve oyuncu kardeşlerimizin yanında olacağız.

Bir seçimi kazanmak uğruna bu insanları birbirine düşürmek uygun mudur?

7-8 tane Fenerbahçeli, orada sahanın görevlisine hücum et, onları döv... Bu sokak kabadayılığı var ya öyle bir şeydir ki, ortamı öyle mecralara taşır ki önüne geçilemez.

Ali Çelikkıran stadın bakımından sorumlu bir arkadaş. 7-8 kişi onun üzerine çullanmış. Böyle bir şey delikanlılığa sığar mı? Bu Ali Koç nasıl bir spor adamı? Sen neyine güveniyorsun?

Ne oldu? Ne kazandın Ali Bey? Toplumu bölmeye ve toplum için husumet tohumları ekmeye çalışmak memlekete ihanetten öte bir şey değildir."