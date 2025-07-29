Dursun Özbek: "Bu sene lige inşallah adalet hakim olur"

Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen, ölümünün 74'üncü yıl dönümünde Feriköy'deki kabri başında anıldı.



Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen’in anma törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı yöneticiler katıldı. Törende Ali Sami Yen için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu. Törende Beşiktaş’ın efsane başkanlarından Süleyman Seba’nın kabri de ziyaret edilerek dua edildi.



Anmadan sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özbek, "Türk futboluna büyük emekleri var. Biz de onların kurduğu bu yoldan Türk futboluna hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.



ADALET VURGUSU



Yeni sezon öncesi tüm takımlara başarı dileyen Dursun Özbek, "Amacımız Türk futbolunu daha yukarılara çekmek, marka değerini yükseltmek. Bütün kulüplerin de aynı amaca hizmet etmekten geri durmayacağını düşünüyorum. Ligler başlarken dostluk ve sevgi içerisinde bu yarışı yapmamızı diliyorum. Bu sene inşallah taraftarlara adaletin hakim olacağı güzel bir lig seyrettiririz. Yeni sezonumuz hayırlı olsun. İnşallah bütün takımlarımız Avrupa’da da aynı başarıyı sergiler ve Türk milletine güzel maçlar seyrettirirler" ifadelerini kullandı.