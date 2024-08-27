Dursun Özbek: "Eleştiriler, iftiralara dönmüştür"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys ile oynayacakları mücadele öncesinde bir yönetim kurulu üyelerine yönelik iddiaların ardından açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılıların resmi X/Twitter hesabından paylaşılan açıklamada Dursun Özbek'in ifadeleri şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin teveccühüyle seçildiğimiz andan itibaren tek amacımız vardı: Bize emanet edilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek...



Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki yönetim kurulumuza ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza yapılan eleştiriler sınırı aşmış, haksız ithamlar ve ahlaksız iftiralara dönüşmüştür.



Önce bir soruşturma var yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlarsa ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz.



Bu konuda bugüne kadar aldığımız ve alacağımız tüm aksiyonları yarın kamuoyuyla paylaşacağız.



Öncesinde bu sezonun bizim için en önemli maçlarından birine çıkacağız ve kazanacağız!



O zamana kadar KONSANTRASYON!"