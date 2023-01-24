Dursun Özbek, Erol Bilecik ve Valentin Rosier PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sportmenliğe aykırı hareketi, Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik ile Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları, Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier ise hakaret nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.



TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynanan Yukatel Kayserispor müsabakasında oyundan atılan Beşiktaşlı Rosier'in hakareti nedeniyle disipline verildiği bildirildi.



İstanbul'daki Galatasaray karşılaşmasında kırmızı kart gören Antalyasporlu Luiz Adriano'nun ise kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.



DURSUN ÖZBEK, ALİ ÇAMLI VE EROL BİLECİK DİSİPLİNDE

Hukuk müşavirliğinin Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i kulüp internet sitesindeki açıklamaları nedeniyle sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya verdiği aktarıldı.



Açıklamada, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın hakem soyunma odası koridorlarındaki hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübün 11 görevlisinin de disipline verildiği belirtildi.



Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik'in HangiKredi Ümraniyespor mücadelesi sonrasındaki hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği vurgulandı.



Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'ın da Bilecik ile aynı gerekçeden dolayı PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.



Bitexen Giresunspor'un antrenörü Sinan Közen'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna yollandığı aktarıldı.



Hukuk müşavirliğinin ayrıca Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Adana Demrispor, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa, Kayserispor ve Ümraniyespor kulüplerini bir veya daha fazla gerekçeden PFDK'ya sevk ettiği duyuruldu.

