Dursun Özbek: Futbol sahada oynanmalı

Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in sözlerine sert tepki Haberi Görüntüle

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'ndeki berat töreninde gündeme dair konuştu.



İşte Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:



"Kulüpler Birliği'nde kullanılan üslup ve basına yapılan açıklamaların üslubu çok farklı. Biz o seviyeye inmeyiz. Biz herkes için adalet istiyoruz. Sadece kendimiz için değil.



"Galatasaray, Türk sporunun en önemli kulübüdür. Ne yaparsanız yapın, bu değişmez."



"Futbol sahada oynanmalı. İlgili kulübe geçen hafta sahada gereken cevabı verdik. Kulüpler Birliği'nde kullanılan üslup ve basına yapılan açıklamaların üslubu çok farklı. Biz herkes için adalet istiyoruz."



"Açıklamamızda, PFDK'nın adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu vurguladık ancak bazı kulüpler bunu üzerine alındı. Sportif AŞ başkan vekilime seviyesiz söylemlerini kınıyorum. Biz futbolda adalet isteyen bir kulübüz. Futbolu sahada oynamaya devam edeceğiz."



FENERBAHÇE'DEN YANIT



Özbek'in açıklamaları sonrası Fenerbahçe'de yapılan açıklamada, "Fenerbahçe üzerinden algı yapanların ana hedefleri oluşturdukları suni gündem ve algılarla ile TFF ve hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir!" denildi.

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