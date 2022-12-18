Dursun Özbek: Galatasaray çok zor bir dönemden geçiyor

İlişkili Haber Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer açıklaması: Avrupa'ya gitmek istiyorum

Nef Stadı'nda düzenlenen aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Dursun Özbek, gayrimenkul projeleri hakkında üyeleri bilgilendirdi.



Yönetim olarak şeffaf bir şekilde çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Özbek, "Galatasaray çok zor bir dönemden geçiyor. Ama ben ve ekip arkadaşlarım ümitsiz değiliz. Çünkü tünelin sonundaki ışığı görüyoruz. O ışığa ulaşmak için durmadan çalışıyoruz" dedi.

Özbek, yaptığı konuşmada gayrimenkul projeye ilgi gösterenlere teşekkür etti. Özbek, buradan gelecek gelirin, kulübün diğer önemli gayrimenkul projeleri için önemli kaynak olacağını aktardı.