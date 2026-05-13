Dursun Özbek: İki sene daha göreve talibiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek , kulübün divan kurulunda açıklamalarda konuştu.



Özbek, iki yıl daha göreve talip olduklarını ifade ederek sloganlarını da açıkladı.

Özbek şu ifadeleri kullandı:



"Her mayıs olduğu gibi yine mutluyuz. Cuma günü stadyumumuzda şampiyonluk kupamızı alacağız. Taraftarımızla 36... 26. şampiyonluk. 36 ağzımdan çıktı ya... Cuma günü taraftarlarımızı şampiyonluk yaşamaya davet ediyorum.



Futbol takımımız üst üste dördüncü, yani 26. şampiyonluğumuzu kazanarak bizi gururlandırdı. Başta Okan hocamız olmak üzere, teknik kadromuz, oyuncularımız ve çalışanlarımıza buradan teşekkürlerimi gönderiyorum.

SLOGANIMIZ “GELECEĞİN GALATASARAY'I”

İki sene daha göreve talibiz. Bir teşekkürü de sezon boyu yanımızda olan taraftarlarımıza. Onların desteğiyle bu başarılara ulaştık, şimdi hedeflerimiz daha büyük, o hedeflere de birlikte yürüyeceğiz.



Seçim sloganımızı “Geleceğin Galatasaray'ı” olarak belirledik. Galatasaray için yepyeni bir hikaye yazma fırsatımız olduğuna inanıyoruz.

Geleceğin Galatasaray'ı için bir dakika durmadan çalışacağız. Başarmak zorundayız."