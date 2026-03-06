Dursun Özbek kesenin ağzını açtı. Galatasaray'ın derbi primi belli oldu

Galatasaray dört sezondur devam eden Beşiktaş derbisi prim geleneğine devam edecek. Yönetim derbiye özel rakamı belirledi.

Sarı kırmızılı ekip Beşiktaş galibiyetine Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi 1 milyon euro dağıtacak.

Sabah'ın haberine göre; Futbolcular geceyi evlerinde geçirecek kampa girmeyecek. Yarın öğlen Kemerburgaz'da toplanacak Galatasaray, buradan takım otobüsüyle Dolmabahçe'ye geçecek.



Yarın akşam Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Ozan Ergün düdük çalacak.



HEDEF TÜM KULVARLARDA ŞAMPİYONLUK

Daha önce Galatasaray'ın yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedeflediğini dile getiren Özbek, "Galatasaray’ın yarıştığı her yerde şampiyon olma hedefi vardır. Elbette Şampiyonlar Ligi kupasını almak hedeflerimizden bir tanesi." demişti.