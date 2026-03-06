Dursun Özbek kesenin ağzını açtı. Galatasaray'ın derbi primi belli oldu
Dursun Özbek sık sık dört sene üst üste şampiyonluk vurgusu yapıyor
Galatasaray kritik Beşiktaş derbisine özel prim dağıtacak. Başkan Dursun Özbek Şampiyonlar Ligi primini bu maçta da uygulayacak.
Galatasaray dört sezondur devam eden Beşiktaş derbisi prim geleneğine devam edecek. Yönetim derbiye özel rakamı belirledi.
Sarı kırmızılı ekip Beşiktaş galibiyetine Şampiyonlar Ligi'ndeki gibi 1 milyon euro dağıtacak.
Sabah'ın haberine göre; Futbolcular geceyi evlerinde geçirecek kampa girmeyecek. Yarın öğlen Kemerburgaz'da toplanacak Galatasaray, buradan takım otobüsüyle Dolmabahçe'ye geçecek.
Yarın akşam Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde hakem Ozan Ergün düdük çalacak.
HEDEF TÜM KULVARLARDA ŞAMPİYONLUK
Daha önce Galatasaray'ın yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedeflediğini dile getiren Özbek, "Galatasaray’ın yarıştığı her yerde şampiyon olma hedefi vardır. Elbette Şampiyonlar Ligi kupasını almak hedeflerimizden bir tanesi." demişti.
Sergen Yalçın ile Okan Buruk yeniden karşı karşıya gelecek
SERGEN YALÇIN'IN GALATASARAY'A KARŞI KARNESİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında Galatasaray ile Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi.
Galatasaray ile ligde 5 maç yapan Sergen Yalçın, bu karşılaşmalarda 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 6 kez fileleri havalandırırken kalesinde 5 gol gördü.
BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY'IN BEŞİKTAŞ'A KARŞI PERFORMANSI
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına gelmesiyle ligde Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı lig maçlarında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu müsabakalarda 10 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 9 gole engel olamadı.