Dursun Özbek: "Okan hoca, Galatasaray'ın çocuğu"

Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Başkent İnşaat ile yapılan sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Dursun Özbek'in açıklamalarının tamamı şöyle:



"GALATASARAY'A İLGİ ÇOK BÜYÜK"



"Bu sene enteresan bir sene Galatasaray için. Sponsorluk seviyesi çok yukarı çıktı. Geçen seneyle kıyaslanmayacak seviyede taraftarlarımızın, kurumların Galatasaray'a ilgisi çok büyük. Futbol takımımızın gösterdiği başarılar artı kurulan takımın şekli, yıldız oyuncuların çokluğu bu seviyede büyük bir talep karşılaştırdı. Bu manada Galatasaray'a destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."



"Futbol takımımızın koyduğu hedeflere ulaşmak için bize destek veren her firmaya teşekkür ediyorum. Bu birlikteliklerin bu markalara da büyük fayda sağlayacağına eminim. Hafta sonu iyi bir oyunla maçımızı kazandık. Çarşamba günü her zaman olmamız gereken yerde Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Umarım başarılı bir dönem bu maçla birlikte başlar"



"TÜM TARAFTARLARIMIZI ÇARŞAMBA AKŞAMI MAÇA BEKLİYORUM"



"Kurulan takım ve yıldız oyuncuların çokluğu sponsorluklarda artışa neden oldu. Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak için oyuncuları iyi seçmek zorundayız. Divan Kurulu’nda Erden Timur açıkladı, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 oynayan takımların maaş bütçesi ortalama 200 milyon euro. Biz, net 39 milyon euro maaş bütçeli bir takım olarak burada yarışacağız. Kopenhag maçında başarılı olmak için odaklandık. Tüm taraftarlarımızı çarşamba günü oynanacak maça bekliyorum."



"GALATASARAY, TÜRKİYE'NİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MARKASI"



"Bir şeyi vurgulamadan geçmek istemiyorum. Galatasaray, Türkiye'nin çok önemli bir markası, çok büyük bir sivil toplum kuruluşu. Yapılan sponsorluklar her sektörden. Galatasaray'ın taraftarının teveccühü, formadaki yazılarda zaten belli oluyor.



Dolayısıyla bir tek kuruma, kişiye bağlı bir kulüp değiliz. Bütün Türkiye'deki taraftarlarımız itibarıyla sponsorluklarımız çok yüksek seviyeye çıktı. Galatasaray'ın büyüklüğü sponsorlarından, taraftarından, genel kurulundan, yönetiminden geliyor."

"OKAN HOCA, GALATASARAY'IN ÇOCUĞU"

Özbek, Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili gelen soruya, "Okan Hoca, Galatasaray'da yetişmiş, başarılarla dolu bir geçmişe sahip. Galatasaray'ın imkanları çerçevesinde maddi ve manevi olarak Okan Hoca'ya her türlü desteği vereceğiz. Okan Hoca, Galatasaray'ın çocuğu. Gereken zaten yapılacaktır. Hiçbir sıkıntı yok." cevabını verdi.

Öte yandan Dursun Özbek Milli takımda yaşanan teknik direktör ayrılığıyla ilgili "Yorum yapmamız doğru olmaz, TFF kendi aralarında konuşup en doğru kararı vereceğinden eminim." ifadelerini kullandı.