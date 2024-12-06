Dursun Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Bildiğiniz gibi TFF Başkanı dün TRT Spor'da katıldığı bir yayında şahsım hakkında tehditkar ifadeler kullanmıştır. Galatasaray başkanına yapılan tehdit, tüm camiaya yapılmış sayılır. Biz konuyla ilgili olarak bugün Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.

"TÜRK HUKUKUNA GÜVENİYORUM"

Türk hukukunun gerekeni yapacağından eminim. Burada futbolun bu seviye gelmemesi gerektiğini düşünüyorum ve Türk hukukuna güveniyorum.

"TFF'YE GÜVENMEDİĞİMİ İFADE ETMİŞTİM"

Biz istifa çağrımızı yaptık dolayısıyla Türk spor kamuoyu bu konuda gerekeni yapar. TFF'ye güvenmediğimi ifade etmiştim.

"GALATASARAY OLARAK DURUŞUMUZU SERGİLEDİK"

Bu federasyon bizim oy verdiğimiz bir federasyon. Ama seçimden sonraki uygulamaları adaletten yoksun uygulamalar hale gelmiştir. Dolayısıyla kullanılan ifadeler Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Türk futbol kamuoyunu rahatsız etmiştir. Galatasaray olarak biz duruşumuzu sergiledik. Galatasaray camiası olarak gereken ifademi ben başsavcılığa verdim onların da gerekeni yapacağından eminim.

"ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜMÜZ DEVAM EDİYOR"

Ben takımıma son derece güveniyorum herhangi bir endişe de taşımıyorum. Camiamızın desteği tam şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor."