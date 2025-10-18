Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, yönetim kurulunun 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde yaklaşık 1200 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Saat 10.00'da başlayan genel kurulda başkan Dursun Özbek, muhasip yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ve denetim kurulunun sunumlarının ardından üyeler görüşlerini dile getirdi.



Üye görüşlerinin ardından yönetim ve denetim kurulunun ibrası oylandı. Özbek yönetimi, üyelerin çok büyük bölümünün oylarıyla ibra edildi. Üyeler, denetim kurulunu da ibra etti.