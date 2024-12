Dursun Özbek: 25. şampiyonluğu kazanıp gerçek 5. yıldızı takmak istiyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında konuştu.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Özbek, bütün branşların hedefledikleri şekilde başarıyla yola devam ettiklerini belirterek sporculara ve katkısı olanlara teşekkür etti.



Futbol takımının hem Türkiye hem de Avrupa'da başarılı sonuçlara imza attığını vurgulayan Özbek, "Avrupa'da artık özlediğimiz başarılara ulaşmak ve Türkiye'de 25. şampiyonluğu kazanıp gerçek 5. yıldızı formamıza takmak istiyoruz. Bunun için sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Başkaları gibi istatistikleri, rakamları kendi istediğimiz gibi yorumlayıp, kendimizi olmadığımız gibi görmüyoruz, işimize bakıyoruz." ifadelerini kullandı.



Son 2 haftada yaşanan gelişmeleri izlediklerini dile getiren Özbek, şöyle devam etti:



"Özellikle futbolda Galatasaray'ın yeşil sahada gösterdiği performansı ve başarıyı engellemek için çeşitli mihraklardan akla hayale gelmeyecek davranışlar sergileniyor. Kulüp ve camia olarak bununla mücadele ediyoruz. Maçları herkes seyrediyor. Buradaki uygulamalar hepimizi, yönetimi, camiamızı, üyelerimizi ve taraftarlarımız üzmektedir. Özellikle son dönemde yapılan açıklamalar, Galatasaray'ın hedeflerine ulaşmakta engelleyecek seviyede olamayacaktır. Bütün bu engelleri geçip Galatasaray'ı hak ettiği başarılara taşımak üzere ben ve arkadaşlarım, her şeyi yapıyoruz."



"NE YAPARLARSA YAPSINLAR BİZİ ENGELLEYEMEZLER"



Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri hatırlatan Özbek, "Geçen hafta çok net bir ifadede bulundum, 'Her kim Galatasaray'ın başarısına, emeğine, kazandığı puanlara el uzatırsa elini kırarım, göz koyarsa gözünü çıkarırım.' dedim. Bu söylemimin arkasındayım. Mücadelemizi sahada yaparız, hak ettiğimiz puanlara da kimsenin göz koymasına tahammül edemeyiz, gereken müdahaleyi yaparız. Rekabet ettiğimiz ve özellikle önemli bir rakibimiz akla hayale gelmeyecek söylemlerle algı peşinde. Bu algıya da futbolu yönetmekten sorumlu olan kişiler ve özellikle MHK gereken desteği vermektedir." açıklamasını yaptı.



"DOĞRU OLANLAR HER ZAMAN KAZANDILAR"

Galatasaray'ın başarısını engellemeye yönelik alınan tavırlara karşı savaş verdiklerini de söyleyen Özbek, şöyle konuştu:



"Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemezler. Bu ülkenin iyi insanları, doğru olanlar her zaman kazandılar, yine kazanacaklardır. Oynadığımız iyi futbolla herkesin takdirini kazanarak, adaleti de her zaman savunarak kazanacağız. Buna gönülden inanıyorum ve arkadaşlarımla beraber bu çabamızı sürdüreceğiz. Bu süreçte sizden tek bir ricam var. Bugüne kadar durduğunuz gibi bundan sonra da bu mücadelede bizim yanımızda olmanızdır. Bu destekle her mücadeleden başarıyla çıkarız. Galatasaray birlik olduğu sürece kimse karşısında duramaz."