Dursun Özbek: Bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Divan Kurulu Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda konuştu.

Özbek, rakamlar vererek ödenen faizleri ve ayrıntıları duyurdu. Başkan Özbek, sona gelinen, artık resmiyete dökülmesi beklenen Osimhen ve diğer transferler hakkında ise açıklama yapmadı.

Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Arkadaşlarımızla birlikte size verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğu ve gururla karşınızdayız. 22 Temmuz Salı günü itibariyle ana para ve faizlerin tümünü ödeyerek Bankalar Birliği anlaşmasını sonlandırdık. Galatasaray, Bankalar Birliği'nden çıkma hedefini ilk defa ortaya koyan kulüptür. Rakiplerimiz zaman zaman bu projemizi tenkit etse de sonunda hepsi bizim dediğimize geldi. Mali bağımsızlık için en önemli aşamayı tamamladık.

Yönetim olarak üç senede toplam 4 Milyar 710 milyon 952 bin TL ana para ve faiz ödedik. Nasıl bir borçtan kurtulduğumuz için rakamların bilinmesi lazım. Senede 40 milyon dolarlara ulaşan faiz ödemelerimiz vardı.

"DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLMANIN HAYALİNİ KURACAĞIZ"



Florya ihalemizi başarıyla sonuçlandırdık. İhale komisyon başkanı Adnan Polat ve üyelerine teşekkür ederim. İhale şartnamesi Galatasaray'ın haklarını koruyan ve Galatasaray'ın geleceği için endişe yaratmayan şekilde hazırlandı. Yaklaşık 50 milyon dolarlık avans ödemesini TL olarak aldık.

Türkiye'de herkesin gıpta ile baktığı kulüp değil, Galatasaray olarak dünyanın en büyüğü olmanın hayalini kuracağız. Galatasaray çok yaşayacak, Galatasaray her zaman çok daha fazlasını yapacak. Bunu da herkes böyle bilsin."