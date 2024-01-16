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Dursun Özbek: Galatasaray organize bir kötülükle karşı karşıya

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray organize bir kötülükle karşı karşıya. Gerektiğinde herkese anladığı dilden konuşmasını bilirim." dedi.

Dursun Özbek: Galatasaray organize bir kötülükle karşı karşıya

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu. 

Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Hakem hatalarının hangi seviyelere geldiğini görüyorsunuz. Bu böyle devam edemez, etmeyecek. Galatasaray organize bir kötülükle karşı karşıya. Gerektiğinde herkese anladığı dilden konuşmasını bilirim.

Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır sürdürdükleri çırpınışların sonuna geldiler. Şampiyonluk emekli ikramiyesi değildir! Türk futbolunda emekli olmak isteyenler size sempatik gelebilir. Bırakın sezon sonu sessiz sedasız kenara çekilsinler.

TRANSFER AÇIKLAMASI

İlk haftadan itibaren Galatasaray'ı durdurmaya çalışıyorlar. Bunların başarılı olacağını düşünmüyorum. Tek yapmamız gereken birliktelik. Camiamız da bu kenetlenmeyi göstermektedir. Bu kenetlenme sadece sportif başarılar için değil, finansal yapıyı düzeltmek için gereklidir.

Takımdaki eksikleri biliyoruz. Bu eksikleri tamamlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Biraz sabrederseniz, kısa sürede sizleri bilgilendireceğiz."

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