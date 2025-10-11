Dursun Özbek: Galatasaray, sadece futboldan ibaret değildir

Galatasaray Kulübünün 120. kuruluş yılı, gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.



Kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma ile başlayan etkinlikler, Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Galatasaray Lisesi'nde devam etti.



Lisedeki etkinliğe Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, eski kulüp başkanı Alp Yalman, yönetim kurulu ve kulüp üyeleri ile birlikte çeşitli branşlardaki sporcular katıldı.



Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen törende ise Özbek bir konuşma yaptı.



Dursun Özbek, bugün Galatasaray'ın doğum gününü kutladıklarını belirterek, "Burada 120 yıllık bir çınarın gölgesinde, bir okulun duvarlarından filizlenip, bir ulusun gururuna dönüşen Galatasaray Kulübünün doğum gününü kutlamak için bir aradayız. Sadece bir yıl dönümünü değil, bir dönüm noktasını da kutluyoruz. Futbolda kazandığımız 25. şampiyonlukla 5. yıldızı formamıza taşıdık. Bu sadece bir sportif başarı değil, 120 yıllık bir istikrarın, çalışkanlığın ve inancın simgesidir. Galatasaray Kulübü, sadece futboldan ibaret değildir. Basketbol, voleybol, yüzme, kürek, yelken, sutopu ve daha birçok branşta onlarca kupa kazanan Galatasaray, Türk sporunun her alanında öncü olmayı sürdürmüştür." ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY, KİMSEYE MUHTAÇ OLMADAN KENDİ GÜCÜYLE AYAKTA DURMALIDIR"



Galatasaray'ın finansal bağımsızlığını kazandığını aktaran Özbek, "Finansal bağımsızlığı kazandığımızı gururla söylüyoruz. Göreve geldiğimizden beri sürekli söylediğimiz bir şey vardı. Galatasaray, kimseye muhtaç olmadan kendi gücüyle ayakta durmalıdır. Bu hedefe ulaştık. Galatasaray, Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmadan çıkarak, mali olarak bağımsız, güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmuştur. Galatasaray, sermayesi en yüksek olan spor kulübüdür. Dün Mardin'in Nusaybin ilçesindeydik. Orada binlerce çocuğun gözündeki Galatasaray sevgisini ve umut ışığını gördük. Bu ülkenin her köşesinde bir Galatasaray hikayesi var. Bu hikayeleri büyütmek, çocukların kalbine dokunmak ve Galatasaray'ı bir umut markası haline getirmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.