Dursun Özbek: Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kalan Galatasaray'da kulüp başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi.



Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, "Ligin sonuna yaklaştıkça yarışma heyecanı ve maçlar çok güzel geçiyor, heyecanlı oluyor. Ligin bitimine az süre kaldı. Galatasaray olarak şampiyonluğa odaklandık. Bugünkü oyun itibariyle oyuncularımı ve teknik kadromu tebrik ediyorum. Karagümrük de 3 pozisyon yakaladı ve gole çevirdi. Biz hala 7 puan öndeyiz. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. Okan hocanın kurduğu takımın performansını çok beğendim. İkinci yarı tek kale oynadık. Yeterli golleri bulamadık ama oynadığımız oyun itibariyle ilerisi için ümit verdi. Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı. İpi de beraber göğüsleyeceğiz. Bugün itibariyle sergilediğimiz oyunu çok beğendim. Performansımız iyi." değerlendirmesinde bulundu.



"SON HAFTAYA KALMAZ BU İŞ"



Özbek, şampiyonluğun son haftada Fenerbahçe ile oynanacak maça kalmayacağını belirterek, "Son haftaya kalmaz bu iş. Son haftadan önce Galatasaray şampiyonluğunu ilan eder." dedi.



"BEŞİKTAŞ'I DA YENMEYE GİDECEĞİZ"



Gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş derbisi ile ilgili de konuşan Özbek, "Ligdeki bütün takımları yendik. Yenmediğimiz takım kalmadı. Beşiktaş'ı da yenmeye gideceğiz. Şampiyon olacak takımın bu maçları kazanması gerekiyor. Takımın performansına ve moraline çok güveniyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum ama sahadan galip çıkacak takım Galatasaray olacak." ifadelerini kullandı.

"TFF DİNLENDİRİLECEK HAKEMLERİ İYİ SEÇMELİ"



Türkiye Futbol Federasyonunun bazı hakemlere görev verilmemesi ile ilgili kararını da değerlendiren Özbek, şunları söyledi:



"Federasyonun yayınladığı açıklamayı okumadım. Arkadaşların söylemine bağlı olarak bazı hakemleri dinlendirmek için ceza vermişler. Federasyonun daha dikkatli olması gerektiğini, dinlendirilecek hakemleri iyi seçmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakem performansı giderek bütün kulüplerin sorunu haline geldi. Kulüpler Birliği toplantılarında hakem hatalarından başka bir şey konuşulmuyor. Hakemlerle ilgili yorumlarımızı lehimize veya aleyhimize olarak değerlendirmiyoruz. Hakemler adalet sergileyecekse bunu herkes için sergilemeli. Bütün takımlar için eşit mesafede durmaları lazım."

"FENERBAHÇE'NİN CEVAPLARI ENTERESAN"



Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Fenerbahçe Kulübünün, maçtaki penaltı pozisyonlarına yönelik olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgili olarak ise "Fenerbahçe'nin cevapları enteresan oluyor. Bence penaltıydı. İlk penaltıda hakem VAR'a gitti, kendi inceledi. Bizim için verilen verilmeyen penaltılarda VAR'a çağrılması önemliydi. VAR'da inceleyen hakemler kendi vicdanlarına bağlı olarak karar alıyorlar. Rakiplerimizin ne söylediğiyle ilgilenmiyoruz. Kendi oyunumuzla kendi hakkımızı, futbolun sahadaki adaletini savunarak devam ediyoruz. Hiç kimse heveslenmesin bizim yürüyüşümüz performansımız artarak devam ediyor. Bugünkü oyuna baktığımız zaman güzel bir futbol oynadık. Bu tip yol kazaları olabilir. O şekilde değerlendirmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.



"GOMIS'İN DAVRANIŞ BİÇİMİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"



Başkan Dursun Özbek, Bafetimbi Gomis'in sezonun geri kalan bölümünde oynamak istememesi ile ilgili olarak da şunları kaydetti:



"Dün Florya'daydım, orada öğrendim. Gomis'i Türkiye'ye getiren benim. Önceki başkanlık dönemimde transferini ben yaptım. Galatasaray'a uzun süre hizmet etti. Gomis'in davranış biçimi kabul edilebilir değil. Biz nasıl seçilmiş olarak hizmet ediyorsak Galatasaray'ın profesyoneli olarak bütün profesyoneller de hizmet etmek durumundadır. Gomis'in çıkışını yadırgadım. Sahadaki patron Okan hoca nasıl takdir ettiyse tüm futbolcuların saygı duyması gerekiyor. Herkes Okan hocaya saygı gösteriyor. Önümüzdeki hafta yönetim kurulunda etraflıca konuşacağız."

