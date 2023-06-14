Dursun Özbek'in gelecekteki başkan adayı Erden Timur

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'u geleceğin başkanı olarak görüyor.



343 Digital YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Özbek, Erden Timur'a olan güvenini vurguladı.



Özbek, "Galatasaray sizi çağırır. Başkan adaylığı öyle olur. Galatasaray'ın önündeki en önemli projeler, gayrimenkul projeleri. Orada da Erden Timur son derece başarılı. Sportif anlamda da son derece başarılı. Bu işi emanet edebileceğim arkadaşlardan bir tanesi Erden Timur." dedi.



Özbek, takımın bir çok yıldızına gelen teklifler ile ilgili de konuştu.



Özbek, “Teklif alan oyuncularımız var ama satmayı düşünmüyoruz. Biz takımı muhafaza etmeyi düşünüyoruz ancak beklentimizin çok üstünde bir teklif gelirse satış yapabiliriz. Biz Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağız, oturmuş bir takımımız var. Bu tip A, B, C planlarını dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.



Özbek, gelecek sezonun da en büyük şampiyonluk adayı olduklarını sözlerine ekledi.



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