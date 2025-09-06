Dursun Özbek'in kararı bekleniyordu: Barış Alper için son noktayı koydu

Galatasaray, 100 milyon TL garanti ücrete sahip Barış Alper'in sözleşmesine 30-40 milyon TL seviyesinde performans bonusu koyacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; Yılmaz'ı Dursun Özbek'in affettiği aktarıldı. Özbek'in milli futbolcuya maddi ve manevi herhangi bir ceza vermeyeceği, artık bu defteri kapattığı belirtildi.

Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan aldığı teklif sonrası idmanlara çıkmayan ve transfer olmak isteyen Barış Alper Yılmaz hakkında son kararı başkan Dursun Özbek verdi.

TAKIMA DÖNÜYOR



Okan Buruk'un da Yılmaz'a formayı vermeye hazırlandığı öğrenildi.



Yılmaz'ın Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı maçta kadroya alınması ve Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt ile oynanacak karşılaşmada ise sahada olması bekleniyor.

PERFORMANSI



Galatasaray'a 2021 yazında Ankara Keçiörengücü'nden 2 milyon 100 bin euro karşılığında transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 158 maçta 28 gol-22 asistlik bir performans sergiledi.