Dursun Özbek'in kararı bekleniyordu: Barış Alper için son noktayı koydu
Galatasaray'da Barış Alper kirizinde kararı beklenen Dursun Özbek, son noktayı koydu.
Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan aldığı teklif sonrası idmanlara çıkmayan ve transfer olmak isteyen Barış Alper Yılmaz hakkında son kararı başkan Dursun Özbek verdi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Yılmaz'ı Dursun Özbek'in affettiği aktarıldı. Özbek'in milli futbolcuya maddi ve manevi herhangi bir ceza vermeyeceği, artık bu defteri kapattığı belirtildi.
Galatasaray'da taraftar gruplarının da milli futbolcuya destek vereceği öğrenildi.
Galatasaray, 100 milyon TL garanti ücrete sahip Barış Alper'in sözleşmesine 30-40 milyon TL seviyesinde performans bonusu koyacak.
TAKIMA DÖNÜYOR
Okan Buruk'un da Yılmaz'a formayı vermeye hazırlandığı öğrenildi.
Yılmaz'ın Galatasaray'ın Eyüpspor ile oynayacağı maçta kadroya alınması ve Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt ile oynanacak karşılaşmada ise sahada olması bekleniyor.
PERFORMANSI
Galatasaray'a 2021 yazında Ankara Keçiörengücü'nden 2 milyon 100 bin euro karşılığında transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 158 maçta 28 gol-22 asistlik bir performans sergiledi.
