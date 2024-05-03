Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi açıklandı

25 Mayıs'ta seçime gidecek olan Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek, seçim için yönetim kurulu listesini hazırladı.

Özbek'in listesinde şu isimler yer aldı:



"Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetpe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cıbara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan, Ozan Bingöl, Timur Kaban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora."



Öte yandan mevcut Başkanvekili Erden Timur ve son günlerde yönetim listesinde olacağı iddia edilen Abdurrahim Albayrak listede yer almadı.