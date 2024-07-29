Dursun Özbek’ten 8 numara transferi için açıklama

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ve 8 numara bölgesine yapılacak takviyeyi en kısa sürede açıklayacaklarını söyledi.



Özbek, Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından Ali Sami Yen’in vefatının 73’üncü yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında yaptıkları anmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Beşiktaş ile 3 Ağustos Cumartesi karşılaşacakları Turkcell Süper Kupa maçına odaklandıklarını belirten Özbek, şunları kaydetti:



“Transfer sezonu devam diyor. Hocamızla beraber tespit ettiğimiz eksiklerimiz var. Onların bir kısmını giderdik, bir kısmını da en kısa sürede gidereceğiz. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Elimizde şampiyon olmuş bir kadro var. 2 sezon üst üste şampiyon olan değerli bir hocamız var. Bunlar Galatasaray'ın en büyük gücü. Çalışmalar sonucunda ihtiyaç duyulan yerlere transferlerimiz devam edecek. 8 numara önemli kuvvetlendirmemiz gereken bir bölgemiz. Son derece sıkı çalışıyoruz. Kısa sürede inşallah taraftarlarımıza haberini vereceğiz.”



Dursun Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:



“Olimpiyata katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Kafileye katılan sporcuların hepsini gözlerinden öpüyorum, onlar bizim gurur kaynağımız. Orada olmak çok önemli. Bugün de güzel bir galibiyet aldık. Yürekten onları desteklememiz lazım. Onlar Türk sporunun kıymetlisi. Özellikle 1924'te olimpiyatlara Ali Sami Yen Bey götürmüştü. Böyle bir döneme gelmesi de çok önemli. Onun için herkesin oradaki sporcuları cesaretlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.”