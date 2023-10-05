Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt: Hacivat-Karagöz oyunu seviyesine düştü

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yönelik konuştu.



Özbek, "Fenerbahçe Divan Başkanı Uğur Dündar moderatör, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise konuktu. Ali Koç'un ithamlarının içeriğinden çok bu kompozisyona dikkat etmek lazım. Bugüne kadar sayın başkan tek başına çıkıp görüşlerini ifade ediyordu. Dün akşamki program bana Hacivat-Karagöz orta oyununu hatırlattı. Her şey önceden tasarlanmıştır Hacivat-Karagöz'de, belli replikleri vardır. Dün akşamki program da öyle oldu. Bitmek tükenmek bilmeyen ithamlar, iftiralar peşi sıra geldi. Ben artık bunun bir Hacivat-Karagöz oyunu seviyesine düştüğünü düşünüyorum ve daha fazla söylenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.



"İTHAMLARIN MUHATABI TFF'DİR"



Koç için "Herkesi itham eden ve eli kanlı terör örgütüyle ilişkilendirmeye çalışan bir başkan." diyen Özbek, "İthamların doğruysa bu ithamların gerekçelerini de ortaya koymak lazım. Bizim işimiz yeşil sahada birbirimizi yenmeye çalışmak olmalı. Ali Koç'un yaptığı ithamların muhatabı çoğunlukla TFF. Benzer soruları TFF Başkanı'na da sormak gerekiyor. Sayın başkanla muhtelif toplantılarda birlikte oluyoruz. Ali Başkan'ın orada kullandığı ifadelerle, basın toplansıtısındaki ifadeleri arasında büyük çelişki var." açıklamasında bulundu.

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