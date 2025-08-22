Dursun Özbek'ten Barış Alper açıklaması: "İzin vermeyeceğiz"

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın MCT Technic'le isim ve forma sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özbek, Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM SC'ye transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz konusuna değindi.

Geçen sezonki takımı korumak istediklerini vurgulayan Özbek, "Barış Alper konusunda şunu söyleyebilirim. Geçen sezon başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene bu dönemde Avrupa'da koyduğumuz hedefler var. Geçen sene verdiğimiz karar, başarılı olan takımı korumak ve eksik yerlere takviye yapma planlamasıyla sezona başladık. Bunun en büyük göstergesi Osimhen'di. Koyduğumuz hedefe göre önce Osimhen transferiyle sezona başladık. İkinci takviye Sane'yi transfer ettik." dedi.

Özbek, "Başarılı olmuş bir takımı bozmayı doğru bulmuyorum. Planlama yapmışız hedef koymuşuz. Bu amacımızdan vazgeçmek doğru olmazdı. Aynı takımı muhafaza etme uygunluğundan vazgeçmiş değiliz. Takviyeler için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İDMANLARA ÇIKMIYOR İDDİASINA YANIT

Barış Alper Yılmaz'ın antrenmanlara katılmamasıyla ilgili bir rapor alacağını aktaran Özbek, "Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Arkadaşlarla görüşeceğim. Dün Cenevre'deydik, bugün rapor alacağım. Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı da çok büyük." şeklinde konuştu.



"SATIŞA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Özbek, "Sizden net bir cevap bekliyoruz" diyen gazeteciye "Benim söylediğimden sen ne anladın?" diye sordu. Gazeteci ise "Barış Alper'in satışına izin vermeyeceksiniz" deyince Özbek "Teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.

Kaleci transferi için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Özbek, "Hesaplamadığımız bir şey oldu. Bu sene de Muslera'yla devam edeceğimizi düşünüyordum. Kendisiyle konuştum ama haklı sebeplerle ailesinin dönmek istemesi bizi kaleci transferine itti. Kaleci transferine hareketlenmemiz diğer bölgelere göre geç başladı. Arkadaşlarımız büyük çaba göstererek bu transferi tamamlamak istiyor." ifadelerini kullandı.

