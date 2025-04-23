Dursun Özbek'ten deprem sonrası açıklama

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası konuştu.



İstanbul'da bulunan Özbek, "Depreme burada yakalandım, çok sallandık. İnşallah can kaybı olmaz. Bütün ulusumuza geçmiş olsun diliyorum. Ümit ediyorum ki büyük bir zayiat yoktur. İnşallah iyi haberler alırız." ifadelerini kullandı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.



6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA



Deprem çevre illerden de hissedilirken 12.49'da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



Deprem 6.92 kilometre derinlikte gerçekleşti.