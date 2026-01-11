Dursun Özbek'ten derbi sonrası sert açıklama: "Çirkin paylaşımlar vardı, TFF'yi göreve davet ediyorum"
11.01.2026 16:07
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.
Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sessizliğini bozdu.
Sarı-kırmızılıların başkanı Özbek, kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile camiasına seslenirken, Fenerbahçe''ye tepki gösterdi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve davet etti.
İşte Özbek'in açıklamaları:
Resmi Kurum
Resmi Kurum