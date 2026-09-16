Dursun Özbek'ten eleştirilere cevap

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek 'ten gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirdiği eylül ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.



Kulübün devam eden birçok projesi olduğunu aktaran Özbek, şunları söyledi:



Özbek, kulübün kafe projesi "Cafe il Gala"nın kendileri için çok önemli olduğunu aktararak "Birinci projeyi Mecidiyeköy'de açıyoruz. Mecidiyeköy'deki binamıza çok yakın olacak. Projenin inşaatına başlayacağız. İnşallah en kısa sürede 'Cafe il Gala' tesisimizi açacağız. Mecidiyeköy, bizim önemli merkezlerimizden bir tanesi. Bizim için bir diğer önemli yer de Beyoğlu. İstiklal Caddesi'nde bir mağazanın peşindeyiz. İkinci mağazayı da orada açacağız. Hedefimiz, 10 tane 'Cafe il Gala' mağazasına sahip olmak. Sonra Türkiye ve yurt dışı çapında 'franchise' vererek gelir elde etmeyi istiyoruz." diye konuştu.



Galatasaray Futbol Takımı'nın üst üste 4. kez Trendyol Süper Lig şampiyonluğu yaşadığını belirten Özbek, şunları kaydetti:



"Toplamda 26. şampiyonluğa ulaştık. Başta hocamız Okan Buruk olmak üzere teknik kadroma, futbolcularıma ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde yeni hedefler var. Galatasaray olarak kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha büyüğünü hedefledik. Bu sezonda da hedefimiz çok açık. Üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da Galatasaray'ın adına yakışır başarılar elde etmek istiyoruz."

“TRANSFERLERDE İŞİN FİNANSAL BOYUTU DA ÖNEMLİ”



Dursun Özbek, yaz transfer döneminde işin finansal boyutu nedeniyle oyuncuların kadroya dahil olmasında gecikmelerin yaşandığını söyledi.



Transfer döneminde birçok haberin yazıldığını kaydeden Özbek, "Ben ve arkadaşlarım, şampiyonluğumuzu elde ettiğimiz gün transferler için masaya oturduk. Bütçemizi ayarlayarak planlamamızı yaptık. Transfer döneminde geç kaldığımıza dair eleştiri aldık. Haklı olabilirler ama transfer döneminin başarılı yürütülebilmesi iki şeye bağlı. Biri yaptığımız transferlerin performansına bağlı. Biri de işin finansal boyutuna bağlı. Galatasaray'ın eksiklerini en iyi şekilde tamamlayacak transferler yapmak ve finansman boyutu itibarıyla kulübü zora sokmamak bizim için önemliydi. Bu yüzden gecikmeler oldu. Yaptığımız transferleri temmuz ayında yapsaydık, aradaki fark yaklaşık 50 milyon avro civarında olurdu. Yapılan eleştirilerden şikayet etmiyorum. Erken transfer yapmak ve oyuncuları kampa yetiştirmek önemli. Transferlerde işin finansal boyutu da önemli. Başarılı bir transfer dönemini geçirdiğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



Hedeflerinin futbol takımıyla sınırlı olmadığını belirten Özbek, "Basketbol, voleybol, kadın futbolu ve diğer tüm branşlarımızda yetiştirici kulüp kimliğimizi koruyacağız. Galatasaray formasının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eden takımlar oluşturmak istiyoruz. Bu hedeflere ulaşırken, en büyük gücümüz her zaman olduğu gibi Galatasaray camiasının birlik ve beraberliği olacaktır. Biz, geleceğin Galatasaray'ını inşa ediyoruz. Bir taraftan tesislerimizi tamamlayacak ve kulübün mali yapısını güçlendirecek, diğer taraftan da Galatasaray'ın alışık olduğu başarıların peşinden koşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.