Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 6 Şubat sitemi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Ticaret Odası üyeleri ile kahvaltı organizasyonunda buluştu. Organizasyonda kürsü konuşması gerçekleştiren Başkan Özbek, sarı kırmızılı kulübün gündemine dair önemli açıklamalar yaptı.



MBAPPE ÜZERİNDEN "MALİ YAPI" VURGUSU



Dursun Özbek, Avrupa'nın dev kulüpleriyle mücadele edebilmenin mali yapıyı düzeltmekten geçtiğini belirterek "PSG'nin Kylian Mbappe diye bir oyuncusu var, gelecek sezon Real Madrid'de olacak. Peki kaça alınıyor? Bana söylenen 300 milyon euro civarında. Sadece transfer mukavelesi için bu rakam. Avrupa'da yarışıyorsak, birinci hedef mali yapıyı düzeltmek." dedi.



EZELİ RAKİPLERE SİTEM



Özbek, Fenerbahçe'nin ülkenin güzide kulüplerinden bir tanesi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bizimki kadar olmasa da onların da taraftar sayısı fazla. Onları bir konuda tenkit etmek isterim. 6 Şubat'ta ülkemiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. 11 ilimiz bundan etkilendi.

Kulübümüz, depremin ilk günü hemen bölgeye arabayla gitti. Oraya malzeme sevk ettik ama bu yetmiyordu. Hatay'da büyük bir çadır tuttuk. Bugün bölgeye gidin, herkes Galatasaray'ın oradaki faaliyetlerine saygı duyuyor. Şikayet ettiğim konu şu. Federasyon başkanına da dedim ama yapamadık. 3 kulüp, muazzam bir yarış içindeyiz. Öyle bir proje yapalım ki hayır için de yarışalım, 3 tane salon ver bize. Başkanlarla kamera karşısına oturalım ve taraftarlarımızı arayıp bağış isteyelim."



"Bölgenin asıl ihtiyacı kalıcı konut." diyen Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Biz, TOKİ ile bir anlaşma yaptık. 300 konutu biz karşıladık. Bölge insanı çok kötü durumda. Kahramanmaraş'taki temel atma töreninde rakiplerimize seslendim: 'Yeşil sahada geçemiyorsunuz bari bu konuda bizi geçin' dedim.

Ey Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar! 100 tane gelin siz yapın. Biz 100 konut için anlaştıysak siz 150 konut için anlaşın. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşusun. Peki neredesin? Sayın Cumhurbaşkanı da benim söylediğim şeyleri söyledi. Bu tip sosyal konularda da kulüplerin hazır olması lazım. Bölge insanı, onlara sarılmamızı ve ellerini sıkmamızı istiyor. Buradan bütün sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Bölgeye gidin ve oradaki insanları ziyaret edin."