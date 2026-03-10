Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu açıklaması. "Davetiye beklentisi içinde olamaz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübü Avrupa'nın en iyi 5-10 kulübü arasına sokmayı hedeflediklerini söyledi.



Başkan Özbek, çeşitli medya kuruluşlarının spor müdürlerini davet ettiği iftar organizasyonu kapsamında birçok konuda açıklamalarda bulundu.



Futbolda son 3 sezonda Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıklarını belirten Özbek, "İnşallah bu sezon sonunda da aynı başarıyı sağlayacağız. Tabii futbol dediğimiz zaman aklımıza Avrupa'da başarılı olmak geliyor. Liverpool maçına çok iyi hazırlandık. Taraftarlarımızı ve Türk kamuoyunu memnun edecek bir sonuçla bu mücadeleden çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Nisan ayında Aslantepe projesinin temelini atacaklarını vurgulayan Özbek, "Aslantepe projesi, Galatasaray'da 100 yılın projesi olarak nitelendirdiğim çok önemli bir proje. Hemen stadımızın yanındaki 60 dönüm arazide basketbol, voleybol, salon sporları ve yüzmeye hizmet edecek bir spor kompleksinin inşallah nisan ayında temelini atıyoruz. Çok büyük bir proje. Proje bedeli yaklaşık 200 milyon dolar. Bu projeyle beraber stadımızın etrafı, bütün spor dallarını bir araya getirdiğimiz bir kompleks haline gelecek. İstanbul, olimpiyatlara aday bir şey. Olimpiyat Oyunları, İstanbul'a çok yakışıyor. Olimpiyat Oyunları'nı İstanbul'da yapabilmek için böyle spor komplekslerine büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bunu da olimpiyatlara hizmet edecek bir proje olarak görüyorum." diye konuştu.

“EN BÜYÜK HEDEFİMİZ GALATASARAY'I AVRUPA'DA İLK 5-10 KULÜP ARASINA SOKMAK”



Hayata geçirmek istedikleri diğer projeler hakkında da değerlendirmede bulunan Dursun Özbek, şu görüşleri paylaştı:



"Florya'dan kaynaklandırdığımız paranın genel kuruldaki aldığımız yetki çerçevesinde kılına dokunmayacağız. Bu parayı olduğu gibi bir fonda biriktirmek suretiyle amatör sporlara ayıracağız. Yaklaşık 40-50 milyon dolardan bahsediyorum. Bunun amatör sporlardaki başarı çizgimizi çok daha yukarıya çekeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yeniden bir yapılandırma faaliyetinin içine giriyoruz. Projemiz için de stat gelirlerini arttırmak vardı. Ortalama seyirci sayımız 45 bin kişi. Bazı maçlarda 60 bin kişiye çıkıyor. Stat gelirimiz 85 milyon avrolara geldi. Futbolun desteklediği mağazacılık gelirlerimiz Avrupa klasmanında UEFA'nın yazılı yayınladığı listede klasmana girmiş. Senede bir milyondan fazla forma satan hale gelmişiz. Bütün bunlar bu üç senede yaptığımız projenin sonucunda ortaya gelen hususlar. En büyük hedefimiz Galatasaray'ı Avrupa'da ilk 5-10 kulüp arasına sokmak. Çok emin adımlarla ve çok sağlam bir şekilde bu hedefe doğru yürüyoruz."

“GALATASARAY'A İNŞALLAH UZUN YILLAR HİZMET ETMEYE DEVAM EDER”



Sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk'u çok başarılı bulduğunu aktaran Başkan Özbek, şu görüşleri paylaştı:



"Okan Buruk, çok sevdiğim ve başarılı bulduğum bir kardeşim. Elbette ki Okan Buruk, Galatasaray ile başarıdan başarıya koşacaktır. Yönetim olarak onu her zaman destekliyoruz. Okan Buruk ile bir 50 sene daha çalışacağız desem bu pek büyük bir anlam ifade etmez çünkü herkesin profesyonel düşünceleri var. Okan Buruk'un Galatasaray'daki bugünkü hizmet seviyesine baktığınız zaman mükemmel bir seviye. İnşallah Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etmeye daha devam eder. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'ın içinden yetişmiş, son derece beyefendi ve başarılı bir teknik direktör. Bizim kurduğumuz hayaller kişilere bağlı olmaktan daha çok bir sistem üzerine. Elbette ki Okan hocam hizmet etmeye devam etmek isterse kulübün her zaman kapısı açık. Her zaman kulüpte yeri hazırdır."

“UZUN ZAMANDAN BERİ GÖRÜŞMÜYORUZ”



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile uzun zamandan bu yana görüşmediklerini ifade eden Özbek, şunları kaydetti:



"Uzun zamandan beri görüşmüyoruz. Rahatsızlığı döneminde kendisini ziyaret ettim. Ondan sonra bir görüşmemiz olmadı. Zaten görüşmeler dezenforme edildiği için pek sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum. Federasyon başkanı protokolde her zaman vardır. Yani bir davetiye beklentisi içinde olamaz. Her zaman gelebilir. Bekliyoruz. İnşallah gelebilir."