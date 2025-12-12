Dursun Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na yanıt: “Köpek kim, çomaksız gezen kim?”

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısı bazı gazeteciler ile güvenlikler arasında çıkan olay nedeniyle gecikmeli başladı. Özbek, yaşanan olayla ilgili gerekeni yapacağını ifade ederek gazetecilere “Lüffen kusura bakmayın.” dedi.



Özbek, basın toplantısında ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özbek'ten Icardi açıklaması da geldi.



Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Takımıza güveniyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Takımımızın motivasyonu bozulmasın diye bekledim. Ama artık susmak mümkün değil. TFF Başkanı yaptığı açıklamayla artık tarafsızlığını kaybetmiştir. Sanki Türk futbolunda başka sorun yokmuş gibi uçaktan iner inmez bize laf yetiştirmek için kameralar karşısına geçiyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı milli bir olay değil mi? Konuşmasının sonunda Galatasaray'a başarılar diliyor, sen bu konuşmalarla aslında Monaco'ya başarılar diledin.



“KÖPEK KİM, ÇOBANSIZ GEZEN KİM?”



Sayın başkanın söylediği sözlerin hepsinin farklı bir anlamı var. Tüm Türkiye'ye soruyorum ‘Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar’ lafı bir başkana yakışıyor mu? Bu söylemdeki köpek kim, çomaksız gezen kim? Konuşmasındaki kuzu, aslan kelimelerini netleştirmesi gerekiyor. Sen ne demişin ben koyun gibi dinlemişim? Bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz. Bu seviye Türk futboluna yakışan bir seviye değil.



Pozisyonları incelerken bize bir şey demediler. Mikrofon karşısına geçince Fenerbahçe'nin hakkı yendi diye açıklama yapıyor. İster Fenerbahçe'nin ister Galatasaray'ın hakkı yenmiş olsun, bu haksızlığa sebep olan kişinin ceza alması gerekirdi.



Ağzınıza geleni konuşuyorsunuz size kim ceza verecek. Sen disiplin yönetmeliğiyle cevap vermek zorundasın. TFF, Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir. Kimse Galatsararay'ın hakkını yiyemez.



Bizim protestomuz hiçbir zaman sahadan kaçarak olmaz. Son üç sezona bakın. Böyle bir şey var mı? Yorumcular yorum yapıyor, Galatasaray'la ilgili yorumun muhatabı federasyon başkanı oluyor. En üstten bize cezalar veriliyor.

Pozisyonları içeren 8 dakikalık sunumu federasyona izlettik. Fenerbahçe'nin hakkı yendi falan bir şey konuşulmadı. Başkan ‘Fenerbahçe’nin hakkı yenmiştir' diyor. Sen kendi futbol bilginle öyle yorumladın. Gerek Galatasaray'ın gerek Fenerbahçe'nin hakkı yendiyse bu kişinin ceza alması gerekmez mi? Neden vermedin? Yasin Kol'un performansına bağlı olarak onun muhatabı federasyon.



ICARDİ AÇIKLAMASI



Icardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir. Galatasaray'a son 3 yıl içinde yaptığı hizmeti kim yatsıyabilir. Çok önemli bir sakatlık geçirdi, yaklaşık 1 senedir düzelmesi için bekliyoruz. Sembol olmuş bir isim, Galatasaray yönetimini bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor? Herkes Galatasaray'ı aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor. Biz başarı odaklıyız. Galatasaray koyduğu hedefe ulaşacaktır."