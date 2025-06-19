Dursun Özbek'ten Hakan Çalhanoğlu için resmi açıklama: "Yanlış anlaşıldı!"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, imzalanan sponsorluk anlaşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KAVUKCU: "OSIMHEN İÇİN UYUMADAN ÇALIŞIYORUZ"

Victor Osimhen transferi için konuşan Kavukcu, "Victor Osimhen'in Ocak ayında kalması lazımdı. O zaman da Al Hilal vardı. Galatasaray artık dünyadaki rakiplerini düşünüyor. Bunlardan tek farkımız yayın gelirlerimizdi. Onun dışındaki gelirleri sağlayabiliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Osimhen için masada varız. Avrupa'daki kulüplerden daha iyi rakam sunduk, Napoli ile de görüştük. Osimhen'in karar vermesi lazım. Arap kulüpleri devlet desteği alıyor ve yarışta farklı noktaya geliyorlar. Sadece para değil, sponsorlar desteği ile Pasifik Holding'ten de destek alacağız. Bunu şimdi ilk kez ona da söylüyorum. Fatih Bey çok istediği için Osimhen'den büyük destek alacağımızı düşünüyoruz. Dünyadaki takımlarla savaşacak kadro kurmak istiyoruz. Uyumadan çalışıyoruz." dedi.

ÖZBEK: "ÇOK ÖNEMLİ HAZIRLIKLARIMIZ VAR"



Transfer çalışmalarını değerlendiren başkan Dursun Özbek, "Galatasaray'ın misyonu var. Galatasaray, Türk sporunu Avrupa ve dünyada temsil etme durumunda kaldığı için en üst seviyede bu misyonunu tamamlamak zorunda. Şampiyonlar Ligi'ne direk katılacağımız için takımı erken hazırlamak adına bazı önemli transferleri mümkün olduğu kadar çabuk yapmak istiyor. Çok önemli hazırlıklarımız var." ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU CEVABI

Hakan Çalhanoğlu sorusunu yanıtlayan Özbek, "Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yanlış anlaşılan bir konuşma var. Göz bebeğimiz, Milli Takım'ın kaptanı, başarılı ve önemli bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu'nu her takım ister. Onunla ilgili görüşmem transfer değildi. Bir arkadaşımla oluşurken, bir grup vardı ve Hakan ile telefonda görüşüyorlardı. 'Galatasaray Başkanı da yanımda ve merhabalaşmak istiyor' dedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi, ben de sağlığını sordum, başarılar diledim. Onun ağabeyi gibiyim. Böyle bir imkan doğduğu zaman görüşür ve başarılar dilerim. Bu bir transfer görüşmesi değildi." şeklinde konuştu.