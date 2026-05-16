Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması. "Bizim ikonumuz, yeni sezon için görüşeceğiz"
16.05.2026 03:57
Başkan Dursun Özbek şampiyonluk kupasını Galatasaraylılar Derneği'ne getirdi.
Galatasaray'ın RAMS Park'ta yaptığı şampiyonluk kutlamasının ardından Başkan Dursun Özbek kupayı Galatasaraylılar Derneği'ne getirdi. Özbek, burada Icardi ve TFF hakkında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray 26. şampiyonluğunu RAMS Park'ta düzenlenen tören ile kutladı.
Törenin ve kutlamanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler şampiyonluk kupasını gelenek olarak Galatasaraylılar Derneği'nin Beşiktaş'ta bulunan binasına getirdi.
Özbek, burada yaptığı açıklamada, "26. şampiyonluğumuzu kutladık. Icardı ile görüşmemiz var, inşallah görüşeceğiz. Icardi bizim sevdiğimiz bir oyuncumuz, ikonumuz. Galatasaray'a çok şeyler kattı. Dolayısıyla kendisi ile görüşeceğiz." diye konuştu.
TFF AÇIKLAMASI: BEKLEDİK GELMEDİLER
Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkililerinden kimsenin stada gelmemesi ile ilgili, "Bilmiyorum gelmediler. Bekledik ama gelmediler" yorumunda bulunurken, Lucas Torreira ile ilgili, "Torreira bizim oyuncumuz niye gitsin." sözlerini sarf etti.
HEDEF: 27. ŞAMPİYONLUK
Galatasaray olarak hedeflerinin 27. şampiyonluk olduğunu söyleyen Başkan Özbek, "Hazırlıklarımıza zaten başladık. İnşallah bu sezonda ipi göğüsleyip önce stadımızda kutlayacağız sonra kupayı evimize, cemiyetimize getireceğiz. Bugün de bu yüzden buradayız. Cemiyet bizim her şeyimiz, Galatasaray'ın doğduğu yer. Buradaki kardeşlerimizle mutluluğumuzu paylaşacağız." ifadelerini kullandı.