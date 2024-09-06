Dursun Özbek'ten karaborsa bilet iddialarına cevap

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta basına kapalı yapılan olağanüstü divan kurulu toplantısında son dönemde ortaya atılan iddialara ilişkin konuştu.

"FLORYA PROJESİNİ DURDURMAK İÇİN ATILMIŞ BİR DÜZENEKTEN İBARETTİR"



Dursun Özbek'in karaborsa iddialarının Florya projesini engellemek için ortaya atıldığını söyledi. Özbek'in toplantıda, "Karaborsa iftiraları Florya projesini durdurmak için atılmış bir düzenekten ibarettir." dediği belirtildi.



"USULSÜZLÜK İNCELEMESİ BAŞLATTIK"



Özbek'in ayrıca olağaüstü divan kurulundaki konuşmasında, "Elinde bilgi ve belge olan herkesi kulübe başvurmaya davet ettik. Bağımsız bir denetim firmasından usulsüzlük incelemesi başlattık. SPK nezdinde tahkikat için başvuruda bulunduk. Denetim kurulumuz soruşturma başlattı. Ve ben bizzat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.