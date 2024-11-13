Dursun Özbek'ten Kemerburgaz Tesisleri yanıtı

Galatasaray Divan Kurulu Olağan Toplantısı RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

GALATASARAY ADASI

"Galatasaray Adası'ndaki çalışmalarımıza başladık. Eksik kalan çalışmalarımızı tamamlama aşamasındayız. Çok kısa süre içinde bitirmek istiyoruz. En önemlisi de adayla ilgili imarı çıkarmıştık. Proje ruhsat da son aşamaya geldi.

FLORYA VE KEMERBURGAZ YANITI

Florya arazimizle ilgili ihale komisyonumuzun çalışmaları bitti. Kemerburgaz tesislerimize geçmeyi bekliyoruz. Kemerburgaz tesislerimizde son çalışmalar yapılıyor. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Hepimizin gurur duyacağı bir tesis olarak hizmete alacağız.

"EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ TESİSLERİMİZ"

Aslantepe'deki projenin yapılması Galatasaray için bir zorunluluk. Basketbola, yüzmeye ve voleybol hizmet edecek salonlarla ilgili planlarımız bitti. Orta vadeli bir çalışma bu. En büyük eksiğimiz tesislerimiz. Tesisleşmeye yeteri kadar önem vermemişiz. Diğer amatör sporlarımıza gerekli yatırımlar yapılmamış. Biz sporda bir dünya markası olarak anılıyoruz. Buna bağlı olarak tesisleşmemizi de aynı paralelde gerçekleştirmemiz önem kazanıyor.

Futbol takımımız ligde 5 puan farkla lider, Avrupa Ligi'nde üçüncü sırada bulunuyoruz. Sene başında koyduğumuz hedeflere doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Ben ve arkadaşlarım söz verdiğimiz projeleri gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bize verdiğiniz destek bu projelerdeki en büyük gücümüz. Hep birlikte Galatasaray'ımızı en iyi şekilde bizden sonra gelecek arkadaşlara bırakacağımıza yürekten inanıyorum."