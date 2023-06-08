Dursun Özbek'ten Mauro Icardi ve transfer açıklaması: 2 ismi bitirmek üzereyiz

Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.



Mauro Icardi transferi için şartları zorladıklarını belirten Özbek, "Bütçemizin dışında bir gelişme olursa diye de sponsor görüşmelerimiz oluyor. Icardi, Galatasaray'ı seviyor ancak yapı da maddi durumlar da önemli. Öncelikle bonservisini almak istiyoruz ya da aynı şartlarla kiralayabilir miyiz diye bakıyoruz." ifadelerini kullandı.



Icardi'ye 750 bin euro maaş ödediklerini hatırlatan Özbek, "Transferin başarı seviyesini ölçebilmek için performansına bakarsınız, bir yandan da fiyat-fayda dengesine." dedi.



A Spor'a konuşan Özbek, Milot Rashica transferini büyük olasılıkla bitireceklerini bildirdi. Özbek, "Rashica'nın kulübüyle temas halindeyiz. Büyük bir ihtimalle transferini yapacağız." şeklinde konuştu.



"5 FUTBOLCUMUZ İÇİN RESMİ TEKLİF ALDIK"



İstedikleri 2 transferi bitirmek üzere olduklarını açıklayan Özbek kadrodaki 5 futbolcuları için resmi teklif aldıklarını da belirtti.



Özbek'in Trabzonsporlu Uğurcan Çakır sorusunu cevaplamaması dikkat çekti.

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