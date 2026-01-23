Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özbek, Okan Buruk'a güvendiklerini ifade etti.

Özbek, “Geçtiğimiz divan toplantısında, ‘Bizi yolumuzdan alıkoymak için dört bir yandan saldırılar devam ediyor.’ demiştim. Bugün bunları konuşmak ve bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum.” dedi.

Buruk'a güvendiklerini söyleyen Özbek şu ifadeleri kullandı:



"Değerli arkadaşlar, yönetici arkadaşlarımla birlikte bize emanet ettiğiniz bu onurlu görevi 3.5 yıldır sürdürüyoruz. Bu süre içerisinde futbolda 3 kez şampiyon olduk. Lig tarihine geçen birçok rekor kırdık. Bu sene de takıma ve Okan Buruk'a inancımız tamdır. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise bir aksilik olmazsa son 24 takım arasında yer alıp yolumuza devam edeceğiz."



"ERAY YAZGAN BU SÜRECİN HERHANGİ BİR YERİNDE YOK"



Özbek geçtiğimiz günlerde ceza alan Erey Yazgan hakkında ise şu ifadeleri kullandı:



"Bunu açıkça söylememe rağmen, sırf ortamı bulandırmak için, "Galatasaray bu anlaşmadan para aldı" algısı yaratılmaya çalışıyor. Bazı mihraklar bunu sürekli kaşıyor.

İmza yetkilisi olduğu için genel sekreterimiz ceza alıyor. İmza atmak dışında Eray Yazgan bu sürecin herhangi bir yerinde yoktur. Tam da bu nedenle cezanın üst mercilerden döneceğine inanıyorum."