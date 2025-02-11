Dursun Özbek'ten olaylı maçın ardından ilk açıklama: Gerçeği ortaya koyacak kurum yüce Türk adaletidir

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından konu hakkında ilk açıklamasını yaptı.



Özbek, "Adana Demirspor maçını tamamlamak nasip olmadı. Futbol anlamında değerlendirilecek bir şey yok. Olayın perde arkasını değerlendirmek gerekir. Olayı biraz futbol dışında çıkarmak lazım." dedi.

"PROVOKE ETMEK AMACIYLA SÖYLEMLERDE DE BULUNDULAR"



"Devamlı provakatif hareketler. Konunun amacını saptırarak bambaşka mecralar taşınması Galatasaray'ı üzmektedir." diyen Özbek, "Galatasaray'ın rakibi olan herkes televizyon televizyon gezerek, bambaşka yorumlar ve suçlamalarla, Galatasaray'ı provoke etmek amacıyla söylemlerde de bulundular. Geçmişte de bunlar yapıldı." ifadelerini kullandı.



"GERÇEĞİ ORTAYA KOYACAK KURUM YÜCE TÜRK ADALETİDİR"



Olay hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Özbek şu ifadeleri kullandı:



"Ben buradan futbolun bütün paydaşlarına seslenmek istiyorum. Bu tavırların Türk futboluna hizmet etmediğini, geleceğini kararttığını, hep birlikte bunun idrakı içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum.



Galatasaray'a söylenen sözlere verilecek cevap vardır ama bizim seviyemiz, bu tip seviyede söylemleri reddediyor. Bu projenin ne maksatla Türk kamuoyunun önüne koyulduğunun araştırmasını yapacak ve gerçeği ortaya koyacak kurum yüce Türk adaletidir. Bunun sonucunu beklemek zorundayız."



FENERBAHÇE'NİN YABANCI HAKEM TALEBİ



Fenerbahçe'nin derbi için yabancı VAR hakemi talebi hakkında da konuşan Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yabancı VAR'ı ilk biz istedik, o gün destek görmedi. Sonra bu ihtiyaç ortaya çıktı. Geçen sene yabancı VAR hakemi geldi ama bu planlı bir şekilde yapılırsa sonuç veriyor. Geçen sene başarılı oldu ama bu sene... Bugün, bu konuda hazırlıklı olunmadığını gördük. Yabancı hakemin futbola katkı verecek seviyede olması lazım. Yoksa yabancıya oradan al, buraya getir yaptığımız zaman sonuçların parlak olacağının düşünmüyorum. Liyakatli ve başarılı yabancıları getirip, burada maç yönettirmek önemli. TFF'nin bu konuda çalışmalarını kuvvetlendirmesi gerekli."