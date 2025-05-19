Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 25. kez şampiyon oldu.



Ligde 36. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde giren Galatasaray, Bellona Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, Kayserili renktaşını 3-0 mağlup ederek son 2 haftasına girilen Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaraylılar Cemiyeti'nde şampiyonluk ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’de 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı aldıklarını söyleyen Özbek, "Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Bu başarıda bize destek veren taraftarlarıma, oyuncularıma, teknik kadroma, genel kurul üyelerime, yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir sezonu şampiyon olarak bitirdik. Şimdi önümüzde Avrupa’da başarıya yakalamak var. Onun için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımız o yönde devam edecek. Transfer sezonuna giriyoruz. Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun" diye konuştu.



2017 yılında 'Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan, biz 5. yıldızı takacağız' sözlerinin hatırlatılması üzerine Dursun Özbek, "2017’de söylediğim bir şeydi. O gün verdiğim sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Galatasaray, birlik ve beraberliğini, sevgi iklimini koruduğu sürece şampiyonluğun en büyük adayıdır. Her zaman bunu söyledim. Bu dönemde de bunu ispatladık. 5. yıldız, Galatasaray’a hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



Galatasaray'da transferi en çok beklenen isim olan yıldız golcü Victor Osimhen'le ilgili de konuşan Özbek, "Transfer sezonuna daha girmedik. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Kariyeri yüksek olan bir oyuncu. Bakalım nasıl neticelenecek. Görüşmelerimiz devam ediyor. Her şeyden evvel Osimhen'in de istemesi gerekiyor." diye konuştu.